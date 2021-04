Meghan Markle i książę Harry to wciąż najbardziej komentowana para z brytyjskiej rodziny królewskiej. Wywiadem u Oprah Winfrey narobili sobie jednak wrogów. Przewiduje się nawet, że Meghan już nigdy nie wróci do Wielkiej Brytanii, ponieważ, jeśli to zrobi, jeszcze bardziej sobie zaszkodzi.

Meghan Markle znienawidzona w Wielkiej Brytanii?

Autorka książek o rodzinie królewskiej Anna Pasternak nie ma wątpliwości, że brytyjska opinia publiczna jest przeciwko Meghan Markle. W rozmowie z Fox News pisarka przyznała, że Brytyjczycy czują się zdradzeni przez byłą księżną. Bardzo identyfikują się z monarchią.

Wiele osób uważa, że wywiad był całkowitym brakiem szacunku dla monarchii i w pewnym sensie dla Brytyjczyków. Ponieważ monarchia jest częścią brytyjskiej psychiki. Więc to uderzenie w monarchię jest postrzegane, jak uderzenie w Brytyjczyków. A z mojej osobistej wiedzy wynika, że książę Karol, książę William, księżna Kate Middleton i królowa - byli zszokowani i zasmuceni zarzutami – powiedziała Anna Pasternak.

Brytyjska autorka mówi też, że nie zawsze opinia publiczna była źle nastawiona do Meghan. Wręcz przeciwnie.

Na początku naprawdę polubiliśmy Meghan, ponieważ nie była arystokratką. W rzeczywistości była naprawdę ambitną, cudowną kobietą. Myślę więc, że w pewnym sensie wielu ludzi w Wielkiej Brytanii czuje się przez nią zdradzona – powiedziała Anna Pasternak dla Fox News.

Przyznała również, że z początku wszyscy kibicowali małżeństwu księcia Harry'ego, ponieważ traktowano go jak "syna narodu".

Kochaliśmy Harry'ego i byliśmy podekscytowani, kiedy wziął tę piękną amerykańską aktorkę za żonę. Naprawdę tak było. Ale oni nie zostali w monarchii wystarczająco długo i w pewnym sensie sami narzucili sobie wygnanie. Co więcej, skrytykowali wszystko, przez co poczuliśmy się, że rzucają nam to prosto w twarz.

Królewska biografka nie wróży Meghan powrotu do Wielkiej Brytanii. W tym roku ma odbyć się odsłonięcie pomnika księżnej Diany. Uroczystość zaplanowano na 1 lipca, w rocznicę jej 60. urodzin. Książę Harry ma stanąć ramię w ramię z bratem. Meghan nie będzie mu towarzyszyć. Na lato ma wyznaczony termin porodu. Jednak jak mówi Anna Pasternak, jeśli Meghan Markle chce pomóc rodzinie królewskiej, nie powinna się pojawiać w kraju.

Niestety, nie widzę tego, żeby kiedykolwiek stała się kochanym i cenionym członkiem rodziny królewskiej, ciesząc się szacunkiem i uwielbieniem Brytyjczyków - skomentowała brytyjska autorka. - Myślę, że ten statek już odpłynął.

Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey obejrzało do tej pory 50 milionów osób.