Coraz więcej ludzi ma problemy z włosami. Nadmierne przetłuszczanie, wypadanie, to tylko niektóre z nich. Narzekać mogą przede wszystkim gwiazdy, które stale przechodzą metamorfozy i pozują na planach zdjęciowych. Wiele ze znanych pań korzysta też na przykład z doczepów, co, faktycznie, daje efekt wow, ale bardzo osłabia włosy naturalne.

Zobacz wideo Cleo bardzo rzadko rozpuszcza włosy. W końcu wyjaśniła, dlaczego. Ma doczepy

Cleo to jedna z najpopularniejszych polskich artystek. Gwiazda stale pojawia się na telewizyjnych koncertach, bierze udział w sesjach zdjęciowych i pracuje na planach różnych programów. Zawsze stawia na sprawdzony kucyk, który zwisa jej aż do pasa. Jest to jednak zasługa fryzjerów, którzy perfekcyjnie doczepiają sztuczne kosmyki. Nie widać ich, Cleo prezentuje się świetnie, ale nie wpływa to korzystanie na kondycję jej włosów. Joanna jest blondynką, a jasne włosy są zdecydowanie bardziej delikatne niż te u brunetek. Obciążone doczepami są narażone na dodatkowe uszkodzenia mechaniczne. Gwiazda mogłaby spokojnie zrezygnować z tego trendu, w rozpuszczonych wygląda pięknie.

Joanna Liszowska zaczęła korzystać z doczepów kilka lat temu, by zwiększyć objętość włosów, ponieważ miała problem z ich wypadaniem. Aktorka traktowała je różnymi pastami, lakierami, farbami, używała lokówki i prostownicy, co bardzo źle wpłynęło na ich kondycję. Cebulki były bardzo słabe. Takimi zabiegami gwiazda mogła podrażniać skórę i doprowadzić ponadto do występowania łupieżu, który potrafi być uciążliwy. Niekiedy wystarczy jednak zmiana szamponu, by w krótkim czasie się go pozbyć.

Fanką doczepianych włosów jest także Natalia Siwiec. Na instagramowych zdjęciach włosy celebrytki lśnią, są perfekcyjnie ułożone. Ciekawe, jak wyglądają przed zabiegami fryzjerskim. Gwiazda przebywa od kilku tygodniu w słonecznym Meksyku i wart podkreślić, że jej włosy są wyjątkowo narażone na uszkodzenia. Wysoka temperatura i promienie słoneczne osłabiają cebulki, doprowadzają do przetłuszczania się włosów, co w efekcie może skończyć się łuszczeniem skóry. Miejmy nadzieję. że Natalia chociaż podczas wakacji rezygnuje ze sztucznych upiększaczy.

A jak wyglądają naturalne włosy Magdy Gessler? Jak widać, ani korzystanie z doczepianych włosów, ani ciągłe używanie lokówki, nie sprzyja im.