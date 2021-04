Wiele gwiazd, które zdecydują się na zmianę koloru włosów, jeszcze tego samego dnia informuje fanów o wizycie u fryzjera. Inne z kolei wolą zaskoczyć i dopiero przy okazji wielkich wyjść prezentują się w nowym wydaniu. Wiadomo jednak, że każda taka ingerencja osłabia włosy - nawet zdrowe i mocne, które nigdy wcześniej nie były farbowane. Powodem jest wysoka zawartość substancji chemicznych wnikających pod łuski i niszczących ich strukturę. Sprawdziliśmy, które gwiazdy wielokrotnie decydowały się na farbowanie i jak obecnie wyglądają ich włosy.

REKLAMA

Juszczak tuż po wizycie u fryzjera prezentuje blond fale. "Wiosennie"

Katy Perry lubiła peruki, teraz chętnie farbuje włosy

Mało kto nie zna piosenki Katy Perry "I Kissed a Girl", w której śpiewała o tym, że pocałowała dziewczynę i bardzo jej się podobało. W teledysku do utworu z 2008 roku wokalistka miała czarne, kręcone włosy. To były początki jej kariery i jeszcze wiele lat tak wyglądała. Często decydowała się też na wielobarwne peruki, a dopiero po jakimś czasie zaczęła eksperymentować z kolorami włosów. Miała na głowie naprawdę różne odcienie, szalała też z cięciem. Ale dotarliśmy do starego zdjęcia Katy z Instagrama i widać na nim, jak wyglądał jej naturalny kolor. Daleko jej obecnej fryzurze do tego, co przed laty, dlatego wydaje się, że Perry powinna o nie szczególnie dbać.

Katy Perry eastnews, instagram.com@katyperry

Agnieszka Chylińska szaleje z cięciem włosów

Agnieszka Chylińska od lat uwielbia zmieniać fryzury. Gdy zaczynała karierę, nosiła modnego boba, a później były długie, ciemne włosy. Kolejne lata to totalna metamorfoza spowodowana mocnym cięciem. Od kilku sezonów Chylińska wierna jest krótkim włosom. W zeszłym roku artystka przyznała, że pierwszy raz od 1995 roku sama sobie je pofarbowała. W takim przypadku i domowych warunkach warto najpierw zdecydować się na test uczuleniowy. Dwa dni przed przygotować niewielką ilość mieszanki koloryzującej, kropkę preparatu nałożyć na fragment głowy za uchem i zmyć po 20 minutach. Dowiemy się wtedy czy farba nie uczula.

Agnieszka Chylińska kapif, instagram.com@agnieszka.chylinska

Ariana Grande farbowała włosy jako nastolatka

Ariana Grande sławę zyskała dzięki roli Cat Valentine w serialu "Victoria znaczy zwycięstwo". Jednym z jej znaków rozpoznawczych były wówczas czerwone pasma. To właśnie one między innymi przyczyniły się do fatalnej kondycji jej włosów. Okazało się, że kiedy grała w serialu "Sam&Cat", musiała je rozjaśniać i tonować raz na dwa tygodnie przez cztery lata! To, jak sama mówi, doprowadziło jej włosy do ruiny. Po uciążliwej stylizacji artystka do dziś ma problem z doprowadzeniem ich do porządku. W tym przypadku należy przede wszystkim zaopatrzyć się w kosmetyki, które w swoim składzie posiadają substancje uzupełniające ubytki w strukturze włosa, poprawią ich elastyczność i zapobiegną łamaniu się. Warto także zadbać o odpowiednie nawilżenie, stosując kosmetyki z pantenolem, które wnikają w najgłębsze zakamarki struktury włosa.

Ariana Grande eastnews, ons

Maffashion musi szczególnie dbać o swoje włosy

Z cienkimi, suchymi i zniszczonymi włosami zmaga się również Maffashion. Nie od dziś wiadomo, że celebrytka uwielbia eksperymentować z fryzurą, a przez lata na jej głowie mogliśmy podziwiać blondy, brązy, a nawet róż. Niestety, wpłynęło to negatywnie na strukturę włosów. Dodatkowo artystka ma problemy z tarczycą. Trycholodzy, czyli osoby zajmujące się skórą głowy, potwierdzają, że u chorych na niedoczynność duża część cebulek włosów znajduje się w stanie "uśpienia” i mieszki włosowe zanikają, a pasma stopniowo zaczynają wypadać. Oprócz badań i leków trzeba dbać także o odpowiednią dietę i uwzględnić w niej składniki i produkty pomagające w tej walce. Warto także zastosować zabiegi trychologiczne na skórę głowy, które będą stymulować włosy do porostu.

Maffashion kapif, instagram.com@maffashion_official

Billie Eilish miała spalone włosy

Billie Eilish w 2019 roku pokazała się w zupełnie nowej fryzurze. Artystka zaprezentowała się w cięciu zwanym "mullet hair", czyli takiej na czeskiego piłkarza. Fani pytali, dlaczego zdecydowała się na tak drastyczne wycieniowanie włosów. Piosenkarka przyznała wtedy, że efekt nie był zamierzony, a jej pasma zwyczajnie zostały spalone przez fryzjera. Po tej sytuacji musiała szczególnie dbać o swoje włosy - mimo że uwielbia szaleństwa na głowie, przez dwa lata je zapuszczała i nie decydowała się na żadne zmiany. Dopiero w zeszłym miesiącu Billie Eilish podjęła decyzję o koloryzacji i obecnie jest blondynką.

Billie Eilish ap, instagram.com@billieeilish, facebook

Miłość służy Joannie Opoździe. Wróciła do wagi sprzed rozstania

Jak widać, wiele czynników ma wpływ na kondycję włosów. Od tych zupełnie naturalnych, takich jak słońce, aż po te związane z niewłaściwymi kosmetykami, pielęgnacją czy dietą. By jednak wiedzieć, jak o nie dbać, najlepiej udać się do trychologa, który wyjaśni, dlaczego nasze włosy wypadają, są przesuszone albo łamliwe. Farbowanie zawsze je osłabia, dlatego należy walczyć z tym, by nie odczuć przykrych konsekwencji, takich jak łupież związany z alergią na dany produkt. Podstawą profilaktyki w tym przypadku jest prawidłowa pielęgnacja skóry głowy, a więc odpowiednia częstotliwość mycia dostosowana do rodzaju skóry oraz odpowiednio dobrany szampon.

Zobacz też: Metamorfoza Krzysztofa Rutkowskiego. Z roku na rok ma coraz więcej włosów. Od delikatnych loków po sztywne druty