Na oscarowej gali nagrodzeni zostaną najlepsi aktorzy i aktorki oraz dzieła filmowe, jednak nie od dziś wiadomo, że nie tylko to wzbudza ogromne emocje. Na tradycyjnym czerwonym dywanie pojawią się gwiazdy największego formatu. Co roku media wybierają najlepiej i najgorzej ubranych artystów, zaś emocje i plotki podsycają także same gwiazdy, w zależności od tego, z kim pojawią się tego wieczoru. Są pary, które zapadły w pamięć całemu światu. Ich losy śledziły miliony fanów. Choć wiele z tych związków rozpadło się, wciąż się o nich mów w kontekście Oscarów. To nie tylko najbardziej medialne, ale i najbardziej stylowe pary w historii tych nagród.

Oscary. Najgorętsze pary czerwonego dywanu

Pisząc o najgorętszych parach Oscarów nie sposób nie wymienić Jennifer Aniston i Brada Pitta. Ilekroć pojawiali się razem na gali, zachwycali udanymi stylizacjami. Zazwyczaj stawiali na klasykę i neutralne kolory. Do dziś media spekulują na temat wielkiego powrotu aktorów w swoje ramiona.

Druga gorąca para to Demi Moore i Bruce Willis. Na Oscarach zaczęli pojawiać się razem pod koniec lat 80., przyciągając na siebie oczy całego świata. Ich małżeństwo trwało 13 lat. Para ma trzy dorosłe już córki. Stylizacje Demi Moore można uznać za odważne, jak na tamte czasy. Nie stroniła od głębokich dekoltów podkreślających biust i krótkich sukienek odkrywających nogi. Byli małżonkowie pozostają do dziś w przyjacielskich relacjach.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Kto nie zna tej pary? Zaczęli pojawiać się razem na początku lat 2000 i od razu zostali okrzyknięci jedną z najbardziej dopasowanych par show-biznesu. Ta para na gali Oscarów rozgrzewała obiektywy aparatów do czerwoności. Fani mieli nadzieję, że J.Lo i Affleck będą ze sobą na zawsze. Niestety tak, jak głośny był ich związek, tak samo medialne okazało się rozstanie.

Richard Gere i Cindy Crawford. Choć była to krótka miłość, zapadła w pamięć fanom z całego świata. Para poznała się pod koniec lat 80., a pobrała w 1991 roku. Ówczesny playboy Ameryki i najpopularniejsza modelka po obu stronach oceanu wywołali sensację pokazując się razem na Oscarach. Na początku lat 90. media rozpisywały się, że wyglądają razem jak "bogowie z hollywoodzkiego Olimpu".

Claudia Schiffer i David Copperfield byli równie ekscytującą parą. Kilkukrotnie pokazywali się na galach Oscarów w latach 90, chętnie pozując razem na czerwonym dywanie. Jedna z najsłynniejszych modelek i światowej sławy iluzjonista byli razem przez sześć lat. Prasa zaciekle śledziła ich życie. Mimo narzeczeństwa nigdy się nie pobrali. Zawsze jednak wzbudzali sensację. Po latach krążyły plotki i spekulacje, czy Claudia Schiffer jedynie nie udaje narzeczonej Copperfielda, aby podnieść jego prestiż.

