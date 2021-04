Oscary 2021. Oto nominowane piosenki do najlepszego utworu. Która wygra? Zagłosuj!

Choć w minionym roku filmów typowo oscarowych było jak na lekarstwo, Akademii udało się wyłonić i tak pięć utworów napisanych specjalnie do produkcji, które wyświetlano w 2020. Który z nich otrzyma statuetkę? Bukmacherzy mają swoje przewidywania, ale mogą się one zmienić, bowiem w tygodniu przed Oscarami w Stanach Zjednoczonych zakończył się m.in. bardzo głośny proces mordercy George'a Floyda. Do tej pory bukmacherzy największe szanse dawali utworowi "Speak now", ale na niedzielne rozdanie wpłynąć może właśnie przypomnienie protestów Black Lives Matter, co dałoby zwycięstwo "Fight for you".

Oscary 2021 - nominowani w kategorii Najlepsza Piosenka Oryginalna

1. H.E.R. - "Fight For You" (z filmu "Judas and the Black Messiah")

Laureatka tegorocznego Grammy w kategorii piosenka roku (za utwór "I Can't Breath") tym razem walczy za soulową piosenkę "Fight For You" dla filmu "Judas and the Black Messiah"o historii Freda Hamptona - przewodniczącego Partii Czarnych Panter w Illinois i jego fatalnej zdrady dokonanej przez informatora FBI Williama O'Neala.

2. Celeste - "Hear My Voice" (z filmu "Proces Siódemki z Chicago")

Kolejny soulowy utwór w zestawieniu, tym razem z repertuaru brytyjskiej wokalistki Celeste. Piosenka została napisana wspólnie z nominowanym do Złotego Globu kompozytorem Danielem Pembertonem. Kompozycja promuje film "Proces siódemki z Chicago" opowiadającym o pokojowym proteście, który przerodził się w brutalne starcie z policją, a jego organizatorzy stanęli przed sądem.

3. Will Ferrell & Molly Sanden - "Husavik" - (z filmu "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga")

"Husavik" jest głównym motywem filmu "Eurovision Song Contest: historia zespołu Fire Saga". Wykonywany przez My Marianne, a właściwie Molly Sanden, która reprezentowała Szwecję na Eurowizji Junior 2006, zajmując trzecie miejsce. Utwór jest wyrazem tęsknoty za domem - Husavik małe miasteczko w Islandii, które stanowi miejsce akcji filmu o historii zespołu Fire Saga.

4. Laura Pausini - "lo Si (Seen)" (z filmu "The Life Ahead, La Vita Davanti a Se")

Kompozycja napisana przez legendarną Diane Warren (Whitney Houston, Celine Dion, Beyonce) wygrała statuetkę na tegorocznych Złotych Globach. Utwór wykonuje 46-letnia Włoszka, która niezależnie od 70 mln sprzedanych płyt nigdy nie podbiła anglojęzycznego rynku.

5. Leslie Odom Jr. - "Speak Now" (z filmu "Pewnej nocy w Miami...")

Utwór w wykonaniu amerykańskiego wokalisty i aktora promuje film "Pewnej nocy w Miami", opowiadający o segregacji rasowej na południu Stanów Zjednoczonych. Choć Oscary lubią zaskakiwać, to według bookmacherów utwór ma najmniejsza szansę na otrzymanie statuetki.

Kto ostatecznie otrzyma statuetkę? Dowiemy się już w nocy z niedzieli na poniedziałek, w okolicach godziny 4 nad ranem czasu polskiego. Tymczasem Wy możecie zagłosować w naszej sondzie. Kto - według was - powinien otrzymać Oscara?