Tegoroczna gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia. Przed organizatorami wydarzenia nie lada wyzwanie. Choć początkowo zakładano, że impreza będzie opierać się na wirtualnych połączeniach z gwiazdami, to aktualnie Magazyn "Variety" podaje, że pod uwagę brana jest opcja podzielenia gości i prezenterów na grupy, które miałyby się wymieniać w trakcie ceremonii.

Oscary 2021. Jak będzie wyglądać gala?

Według najnowszych doniesień ze względu na sytuację epidemiczną producenci gali zdecydowali się na podzielenie jej uczestników na kilka grup. Miałyby one wymieniać się w trakcie ceremonii na terenie Union Station w Los Angeles. Według założeń scenariusza, między wyjściem jednej grupy prezenterów i zaproszonych gości, a wejściem kolejnej cała przestrzeń byłaby dezynfekowana.

Oscary 2021. Producenci chcą uniknąć wpadek

Jak podają zagraniczne media, producenci gali Jesse Collins, Stacey Sher i Steven Soderbergh do ostatniej chwili rozważali zdalne przeprowadzenie gali. To ułatwiłoby sprawę gwiazdom przebywającym poza USA, które ze względu na obostrzenia mogą mieć problem w dotarciu na ceremonię. Organizatorzy za wszelką cenę chcą jednak uniknąć wpadek i problemów technicznych, co miało miejsce choćby w przypadku Złotych Globów.

W tym roku ze względu na pandemię wydarzenie było przesunięte o prawie dwa miesiące. Większość statuetek "rozdano" online, za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Niestety, w niektórych przypadkach zwycięzcy mieli problemy z połączeniem, przez co nie mogli przyjąć gratulacji i podziękować za wyróżnienie.