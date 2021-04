Oscary 1999 - najgorsze stylizacje - Celine Dion

Stylizacja Celine Dion z 1999 roku króluje niemal w każdym plebiscycie najgorszych outfitów w historii rozdania nagród. Wszystko jest tu tak bardzo złe, że nie wiadomo, od czego zacząć - odwróconego białego smokingu zapinanego na plecach, fedory czy ciemnych okularów nadających całości mafijnego szyku.

Celine Dion, Oscary 1999 fot. ONS

Oscary 2001 - najgorsze stylizacje - Kate Hudson

Choć prasa dla Kate Hudson po jej debiucie na czerwonym dywanie Oscarów w 2001 roku nie była łaskawa, to aktorka nie przejęła się krytyką. Lata później odniosła się do sukni przy okazji wydarzenia organizowanego przez "Vogue":

Czułam się piękna i do dzisiaj mam tę suknię w szafie.

Kate Hudson, Oscary 2001 fot. ONS

Oscary 2002 - najgorsze stylizacje - Jennifer Lopez

Fryzura Jennifer Lopez na gali w 2002 roku przypominała uczesanie pudla, a bliżej niesprecyzowanej faktury suknia wygląda u dołu jak ciągnąca się zasłona na okna.

Jennifer Lopez, Oscary 2002 fot. ONS

Oscary 2002 - najgorsze stylizacje - Bjork

Bjork na czerwonym dywanie Oscarów pojawiła się tylko raz i było to z okazji promocji filmu "Tańcząc w ciemnościach". Chciałoby się powiedzieć, że było to wejście smoka, ale w tym przypadku raczej łabędzia. Jeśli czulibyście niedosyt związany ze "skromną" stylizacją Bjork, to miejcie w świadomości, że artystka co kilka metrów na czerwonym dywanie zostawiała po sobie... jajka.

Bjork, Oscary 2001 fot. ONS

Oscary 2002 - najgorsze stylizacje - Cameron Diaz

Sukienka Cameron Diaz z 2002 roku przypomina nam szlafrok. Aktorka wygląda, jakby wstała z łóżka, założyła pierwsza lepszą rzecz pod ręką i wyszła z domu. Na Oscary.

Cameron Diaz, Oscary 2002 fot. ONS

Oscary 2008 - najgorsze stylizacje - Tilda Swinton

O tej stylizacji Tildy Swinton z 2008 roku "Cosmopolitan" napisało:

Proszę uratować Tildę z aksamitnych, czarnych worków na śmieci, które przetrzymują jej ciało.

Jak się domyślacie, aktorka nie trafiła tamtego roku na listę najlepiej ubranych gwiazd.

Tilda Swinton, Oscary 2008 fot. ONS

Oscary 2009 - najgorsze stylizacje - Sophia Loren

Czy Sophia Loren w 2009 roku chciała zmierzyć się z wizerunkiem Belli z "Pięknej i Bestii"? Inspiracją dla włoskiej ikony filmu musiała być albo postać Disneya albo po prostu typowa porcelanowa lalka. W rezultacie otrzymaliśmy stylizację godną każdej szanującej się dzidzi-piernik.

Sophia Loren, Oscary 2009 fot. ONS

Oscary 2010 - najgorsze stylizacje - Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker w tej pościelowej sukni złamała serca zakochanych w modzie fanów „Seksu w wielkim mieście”. Kiczowata, antyczna (?) i bezkształtna suknia nijak ma się do serialowej ikony stylu Carrie Bradshaw, która zawsze wie, co w modzie piszczy.

Sarah Jessica Parker, Oscary 2010 fot. ONS

Oscary 2019 - najgorsze stylizacje - Lady Gaga

Choć Lady Gaga w 2019 roku odniosła na Oscarach niemały sukces zdobywając statuetkę za utwór Shallow, to stylizacja, w której pojawiła się na czerwonym dywanie jest po prostu nudna. To wielka, czarna suknia ozdobiona eleganckim naszyjnikiem. Niby prostota nie boli, ale Lady Gaga zdążyła nas przyzwyczaić do takich ekstremów, że w jej przypadku prosta suknia i równie prosty naszyjnik to... za mało. Wiele wskazuje również na to, że gwiazda przesadziła nieco wówczas z solarium...

Lady Gaga, Oscary 2020 fot. ONS

Oscary 2020 - najgorsze stylizacje - Kristen Wiig

Kristen Wiig na Oscarach 2020 była najprawdopodobniej właścicielką najgorszej sukni wieczoru. Komiczka wygląda jak flakon na perfumy bądź zawijana, czerwona żelka.

Kristen Wiig, Oscary 2020 fot. ONS