Polacy z Oscarami. Komu udało się dostać statuetkę? Przedstawiamy rodaków docenionych za oceanem

Oscary to najbardziej prestiżowa nagroda filmowa na świecie, o której śni wielu polskich twórców. Niektórym udało się dostać na wąską listę nominacji, a nielicznym – otrzymać statuetkę. Oscary przyznawane są od 93 lat. Na przestrzeni tej historii w ręce Polaków powędrowało dziesięć statuetek. Nominowani z kolei byli 30 razy. Kto znalazł się wśród tych szczęśliwców? Przedstawiamy listę docenionych za oceanem rodaków.

Oscary. Polacy ze statuetką

Polscy twórcy zadebiutowali na gali Oscarów w 1942 roku. Wówczas statuetkę otrzymał Leopold Stokowski za muzykę do filmu "Fantazja" Walta Disneya. Muzyk był związany z Londynem i tam tworzył dla największych filmowców.

Rok 1953 to kolejny Oscar dla Polaka za muzykę. Bronisław Kaper otrzymał statuetkę za stworzenie muzyki do filmu "Lili" Charlesa Waltersa. Polski muzyk tworzył melodie dla filmu i teatru, pracował też na Broadwayu. Do Oscara był nominowany aż czterokrotnie.

W 1983 roku Oscara otrzymał Zbigniew Rybczyński. Nagrodzony został za krótkometrażowy film animowany "Tango". Z twórcą bajki wiąże się pewna anegdota. Otóż na galę Oscarów przyszedł w trampkach i wdał się w incydent z ochroniarzem. Zamiast bawić się na ceremonii, Rybczyński noc spędził w areszcie.

Janusz Kamiński to kolejne gorące polskie nazwisko. Jeden ze sławniejszych operatorów filmowych, współpracujący ze Stevenem Spielbergiem otrzymał aż dwie statuetki w latach 90. w 1994 za zdjęcia do "Listy Schindlera" oraz w 1999 za zdjęcia do filmu "Szeregowiec Ryan".

W 1994 roku doceniono także polskich scenografów z filmu "Lista Schindlera". Nagrodę otrzymali Ewa Braun i Allan Starski – właśnie za scenografię.

2000 rok przyniósł jedną z najważniejszych statuetek dla polskiego kina. Andrzej Wajda, nominowany wcześniej kilka razy do Oscara, otrzymał nagrodę za całokształt twórczości.

W 2003 roku nagrodzony został Roman Polański za film "Pianista".

W 2005 roku nagrodzono Jana Kaczmarka za muzykę do filmu "Marzyciel".

2017 rok to sukces polskiego filmu "Ida" Pawła Pawlikowskiego, który został nagrodzony za najlepszy film nieanglojęzyczny. Był nominowany także za zdjęcia.

Lista nominacji jest natomiast znacznie dłuższa. Oto wszyscy Polacy, którzy byli nominowani do Oscara oraz ich filmy: