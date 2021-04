Oscary 2021. Kim jest Polak nominowany w tym roku za zdjęcia? To znany w Hollywood operator

W amerykańskich mediach jest nazywany jednym z najbardziej szanowanych operatorów filmowych w Hollywood. Mowa o Dariuszu Wolskim, który w tym roku ma szansę na Oscara za zdjęcia do filmu „Nowiny ze świata”.

Oscary 2021. Kim jest Dariusz Wolski?

65-letni dziś Dariusz Wolski ukończył Łódzką Szkołę Filmową. Przyjechał do USA w 1979 roku. Z początku osiadł w Nowym Jorku, gdzie znalazł pracę przy produkcji niskobudżetowych filmów. Nagrywał także dokumenty. Nadarzyła mu się szansa, aby zastąpić operatora przy filmie „Heart”, co przyniosło mu wiele pochwał i nowych propozycji. Po tym zleceniu przeniósł się do Los Angeles, gdzie rozkwitła jego kariera. Pracował przy wideoklipach m.in. z Davidem Fincherem i Alexem Proyasem. Poznał także Jake'a Scotta. Kręcił teledyski dla takich gwiazd jak Elton John, David Bowie, Sting czy Aerosmith. Filmografia polskiego operatora jest imponująca. Wolski pracuje z największymi gwiazdami Hollywood. Prywatnie nie za wiele o sobie mówi. W wywiadzie dla "Hollywood Reporter" powiedział:

Kiedy przyjechałem do Ameryki, najważniejsze nie było to, jak mówisz po angielsku, ale to, że obraz filmu jest językiem uniwersalnym.

Jest autorem zdjęć do m.in. „Piratów z Karaibów”, „Karmazynowego przypływu”, „Alicji w krainie czarów”, „Prometeusza”, „Marsjanina”.

Oscary 2021. Dariusz Wolski nominowany za „Nowiny ze świata”

Dariusz Wolski po raz pierwszy jest nominowany do Oscara. To ogromne wyróżnienie dla cenionego operatora. Kadry z filmu „Nowiny ze świata” robią wrażenie. Przenoszą nas w świat Ameryki po wojnie secesyjnej. Odtwórcą głównej roli jest Tom Hanks, który gra weterana wojennego Jeffersona Kyle'a Kidda. Podróżuje on z miasta do miasta, dzieląc się z lokalnymi mieszkańcami różnymi opowieściami o przygodach, katastrofach, świecie polityki. W Teksasie spotyka dziesięcioletnią dziewczynkę, którą kapitan musi się nieoczekiwanie zająć i dostarczyć ją do rodziny. Razem będą przemierzać równiny i pokonywać przeszkody. To połączenie westernu i dramatu z zapierającymi dech krajobrazami nakręconymi przez Polaka.

My serdecznie gratulujemy i kibicujemy Dariuszowi Wolskiemu.