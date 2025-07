Tak wyglądała Krystyna Pawłowicz w młodości. Porównali ją do hollywodzkiej aktorki...

Krystyna Pawłowicz za sprawą swoich wypowiedzi stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (już niedługo była sędzia) aktywnie korzysta z mediów społecznościowych. Za namową internautów opublikowała zdjęcie z młodości. Spodziewaliście się na jej kanale takich publikacji?

Zobacz wideo Starcie Pawłowicz i Śmiszka

Krystyna Pawłowicz na zdjęciu z młodości

Trzeba przyznać, że fotografia Krystyny Pawłowicz zaskoczyła wielu internautów. Została wykonana ponad 40 lat temu, gdy była parlamentarzystka miała ok. 25-27 lat. Zastanawiała się wtedy nad doktoratem na Uniwersytecie Warszawskim. - Wczoraj Kulek przysłał mi swoją lekko uśmiechniętą, najnowszą fotkę, to dziś ja pozdrawiam Qlka swoją fotką. Niestety, sprzed około 40 lat... Ale Kulek nie przywiązuje wagi do takich drobiazgów - podpisała zdjęcie.

Krystyna Pawłowicz Krystyna Pawłowicz - Twitter

Pod opublikowaną fotografią pojawiło się wiele komentarzy, a niektórzy użytkownicy Twittera porównali Pawłowicz do jednej z najsławniejszych aktorek na świecie - Meryl Streep. Wy też widzicie podobieństwo "Bardzo podobna jest pani do Meryl Streep!", "Nic się pani nie zmieniła" - komentowali internauci.

Krystyna Pawłowicz porównała się do Demi Moore

Tak, dobrze przeczytaliście. Krystyna Pawłowicz postanowiła porównać swoje zdjęcia do fotografii Demi Moore. Jak można się spodziewać, była parlamentarzystka skrytykowała wygląd znanej aktorki. Więcej przeczytacie TUTAJ.