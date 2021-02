"Finał z głową" - tak brzmiało hasło tegorocznej, 29. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas finału udało pobić kolejny rekord, a deklarowana kwota wynosi aż 127 495 626 zł. Plotek wraz z Gazetą.pl wsparł fundację Jurka Owsiaka - wystawiliśmy dwie wyjątkowe aukcję, które cieszyły się dużą popularnością wśród naszych czytelników.

REKLAMA

Czytelnicy Plotka i Gazety.pl nie zawiedli! Aukcje Ewy Bilan-Stoch i Joanny Przetakiewicz wsparły WOŚP

Ewa Bilan-Stoch przekazała na aukcję charytatywną niepowtarzalny diadem, który był zwieńczeniem jej stylizacji na Gali Mistrzów Sportu. Odebrała wtedy nagrodę za swojego męża, jednak to świecąca ozdoba wzbudziła ogromne zainteresowanie. To właśnie ten element kreacji sprawił, że małżonka Kamila Stocha była porównywana do kultowej już postaci Elsy z "Krainy Lodu". W aukcji wzięło udział 14 osób, a wygrana kwota wyniosła 5 100 zł!

Ewa Bilan-Stoch Newspix

Joanna Przetakiewicz w tym roku zaprosiła zwycięzcę na zakupy do swojego flagowego butiku La Manii i La Manii Home w Warszawie. Po udanym "shoppingu" będzie czas na rozmowę przy kawie, ciasteczku albo wykwintnym obiedzie w hotelu Raffles. W aukcji wzięły udział 23 osoby, a wygrana kwota wyniosła 8 500 zł!

Joanna Przetakiewicz, apartament w Żoliborzu Instagram/ @joannaprzetakiewicz

Dziękujemy Wam za wsparcie!