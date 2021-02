Kilka miesięcy temu Dorota Szelągowska zdradziła na swoim Instagramie, że jej dziewiętnastoletni syn wyprowadza się z rodzinnego domu. Antek od jesieni mieszka w Łodzi i to właśnie tam dostał się na studia aktorskie. Dumna, a jednak trochę nostalgiczna mama, opublikowała ich wspólne zdjęcie, co w mediach społecznościowych jest rzadkością. W najnowszym wywiadzie za to chętnie opowiedziała, jak syn radzi sobie z dorosłością.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska w rozmowie z nami opowiedziała o macierzyństwie

Syn Doroty Szelągowskiej jest rozczarowany studiami aktorskimi. "Nie chciałabym być na jego miejscu"

Minęło już kilka ładnych miesięcy, odkąd Antek wyprowadził się od mamy. W wywiadzie dla portalu Viva.pl, Dorota Szelągowska opowiedziała o studiach syna. Okazuje się, że nastolatek nie tak wyobrażał sobie naukę na pierwszym roku. Wiele zajęć zmieniło swoją formę przez pandemię.

Rozmowa w tej chwili na temat studiowania, gdy zajęcia odbywają się online, a świat stanął na głowie, wydaje mi się bez sensu. Myślę, że te emocje i cała reszta pojawią się później. W tej chwili to jest jakiś rodzaj rozczarowania. Nie powiem, że na pewno mój syn jest rozczarowany dorosłością, ale nie chciałabym być na jego miejscu i w tym momencie rozpoczynać dorosłe życie, które nie wygląda tak jak miało.

Gwiazdy kręcą spot Polsatu. Stylizacja Liszowskiej niby klasyczna, ale z pazurem

Szelągowska zdradziła również, jak przeżyła wyprowadzkę Antka.

Niespecjalnie, Szybko się aklimatyzuję. Może na początku codziennie łzy i masakra, ale w tej chwili jakoś tak się okazało, że można tak żyć. Szczególnie, że mój przekonał się, że Łódź jest blisko Warszawy i jest częstym gościem w domu.

"Dance Dance Dance". Roksana Węgiel nie jest największą gwiazdą trzeciej edycji

Mamy nadzieję, że Antek w końcu poczuje radość ze studiowania!