Finał programu "The Voice Senior" zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą sobotę poznamy zwycięzcę muzycznego show. Jednym z finalistów jest Andrzej Nosowski, który od samego początku wzbudził ogromną sympatię. Widzowie są przekonani, że to właśnie on powinien wygrać program.

Andrzej Nosowski zachwycił widzów w półfinałowym odcinku. To właśnie wtedy wykonał utwór Maryli Rodowicz "Konie", napisany przez poetę Włodzimierza Wysockiego, a przetłumaczony przez Agnieszkę Osiecką. Wystąpienie wyszło mu tak dobrze, że podbiło internet.

Poniżej możecie zobaczyć cały występ.

W komentarzach internauci licznie wyrażali zadowolenie. Pojawiło się mnóstwo komplementów i miłych słów. Po takim występie Andrzej Nosowski jest faworytem trzeciej edycji programu "The Voice Senior".

Jedyny kandydat na zwycięzcę.

Najlepszy głos tej edycji.

Dawno nie słyszałem tak autentycznie zaśpiewanego utworu na żywo - komentowali widzowie.

Finał "The Voice Senior" - finaliści

W finale programu "The Voice Senior" zmierzy się aż ośmioro uczestników. O tytuł najlepszego głosu seniora w Polsce powalczą:

Finaliści z drużyny Alicji Majewskiej

Kazimierz Górecki

Raisa Misztela

Finaliści z drużyny Izabeli Trojanowskiej

Andrzej Nosowski

Andrzej Szpak

Finaliści z drużyny Witolda Paszta

Ewa Olszewska

Andrzej Pawłowski

Finaliści z drużyny Andrzeja Piasecznego

Barbara Parzeczewska

Anna Tchórzewska

Finał "The Voice Senior" odbędzie się 6 lutego o godz. 20:00 na antenie TVP2.