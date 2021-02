Mateusz z Fit Lovers zdecydował się na przeszczep włosów. Ma już dosyć: Śmieszne, ale ile można się śmiać?

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz znani jako Fit Lovers, chcąc uciec od panujących w Polsce obostrzeń i zimy, po podróży do Meksyku wybrali się do Turcji, dokładnie do Stambułu. Jednak wyjazd nie był spowodowany tylko potrzebą odpoczynku. Okazuje się, że Mateusz pojechał tam, by poddać się pewnemu zabiegowi. Mowa tu o przeszczepie włosów.

Mateusz z Fit Lovers zdecydował się na przeszczep włosów

Mateusz Janusz, choć jest sportowcem, a figury zazdrości mu zapewne wielu, od pewnego czasu boryka się z jednym kompleksem. Chodzi o włosy, a dokładniej ich brak. Celebryta postanowił więc "naprawić" powiększające się zakola i przeszczepić tam włosy. Z tego właśnie powodu wyleciał razem z Pamelą do Turcji.

Przyjechaliśmy do Turcji, żeby zrobić mi przeszczep. Chciałbym sobie przeszczepić tutaj włosy. Już mnie denerwują te zakola. Denerwuje mnie słuchanie, że na czole mógłbyś mieć trzy pary oczu. Śmieszne żarty, ale ile można się śmiać? - mówi trochę zdenerwowany Mateusz.

Internauci byli jednak zaskoczeni, czemu akurat para zdecydowała się na zabieg w Turcji, a nie w Polsce.

Przyjechaliśmy do Turcji, do miejsca, gdzie przeszczepy są ich codziennością, kulturą. Jestem gotowy. Będziemy ze wszystkiego nagrywać film - poinformował.

Zobacz wideo Fit Lovers w klinice przeszczepu włosów

Choć nie możemy się doczekać efektu końcowego, warto zaznaczyć, że pojawiające się zakola i łysienie wśród mężczyzn są całkowicie naturalną rzeczą. Łysienie postępuje razem z biegiem lat i nie jest to żaden powód do wstydu - podobnie jak siwe włosy i pojawiające się zmarszczki.