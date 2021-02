Meghan i Harry żałują odejścia od rodziny królewskiej? Chcą wynegocjować nową umowę z Elżbietą II. William protestuje

W marcu minie rok, odkąd Meghan i Harry wyprowadzili się na dobre z Wielkiej Brytanii i zrezygnowali z pełnienia obowiązków pary książęcej Sussex. Megxit sprawił, że stosunki pomiędzy synami księżnej Diany uległy znacznemu pogorszeniu. Dowodem na to jest chociażby fakt, że William próbuje wpłynąć na decyzję królowej Elżbiety II w sprawie określenia nowych warunków umowy z bratem i szwagierką. Według magazynu "New Idea", Meghan i Harry żałują zbyt pochopnej decyzji o zerwaniu kontaktów z monarchinią. Chcą na dłużej zachować przysługujące im z tytułów książęcych przywileje.

Kłopoty księcia Harry'ego. Królowa chce go pozbawić tytułów wojskowych

Meghan i Harry negocjują z królową

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Megan i Harry podejmowali autonomiczne decyzje zawodowe, nie zważając na opinię rodziny królewskiej - zaangażowali się w sprawy polityczne Stanów Zjednoczonych, tworzyli podcasty za pośrednictwem platformy Spotify, założyli organizację charytatywną Archewell oraz rozpoczęli współpracę z Netfliksem.

Według Phila Dampiera, autora książki "Royally Suited: Harry and Meghan in Their Own Words", wspomniana niezależność Meghan i Harry'ego jest jedynie pozorna, ponieważ była para książęca w nowych projektach wciąż bazuje na przeszłości i związku z rodziną królewską, czego przykładem jest wykorzystanie wizerunku Diany w promocji założonej przez nich fundacji.

Podpisując milionowe umowy z Netfliksem i Spotify oraz uruchamiając projekt Archewell, Harry i Meghan udowodnili, że zarabiają na swoim królewskim statusie i wykorzystali go do promocji projektów, na których im zależy. To nie może trwać dłużej i jeśli zamierzają trzymać pieczę nad konkurencyjnymi organizacjami charytatywnymi, muszą sobie z tym poradzić sami bez żadnych powiązań z brytyjską monarchią - komentuje Dampier w wywiadzie dla "New Idea".

Według doniesień australijskiego magazynu, Harry chciałby osiągnąć kompromis w kwestii umożliwienia mu systematycznego pojawiania się na ważnych wydarzeniach z udziałem członków rodziny królewskiej. Pragnie również zachować patronat monarchii, o czym będzie rozmawiał podczas planowanego spotkania z Elżbietą II. Przeciwny takim warunkom umowy jest książę William.

Książę William i Harry East News

Zarówno mąż Kate Middleton, jak i książę Karol próbują nakłonić monarchinię do całkowitego wyeliminowania Harry'ego z życia rodziny królewskiej.

To bardzo smutne, ale jestem pewien, że William, który bardzo zbliżył się do swojego ojca, naciska na to, by Harry został odsunięty na bok. Królowa, Karol i William doszli do wniosku, że Harry i Meghan muszą ponieść konsekwencje swojej decyzji - dodaje Dampier.

Czas pokaże, czy wpływ Williama na królową jest rzeczywiście aż tak duży, jak opisuje to autor książki o członkach brytyjskiej monarchii.

