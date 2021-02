Pomimo pandemii koronawirusa Doda postanowiła wybrać się na egzotyczne wakacje. Piosenkarka poleciała do Meksyku razem ze swoją przyjaciółką. Przed wylotem oświadczyła na Instagramie, że urlop spędzi, ograniczając aktywność w mediach społecznościowych do minimum. Dodała wówczas uszczypliwy wpis skierowany do innych "uzależnionych od atencji" gwiazd. Po kilku dniach opublikowała nawet wykres uwzględniający ilość czasu, który piosenkarka poświęciła na korzystanie Internetu w ciągu ostatniego tygodnia. Jednak deklaracja Dody, nie sprawiła, że na dobre zniknęła ona z Instagrama. Na jej profilu wciąż pojawiają się nowe posty z rajskich wakacji.

W jednym z nich piosenkarka zdecydowała się na szczere słowa. Nawiązała do trudności, z którymi przyszło jej się zmierzyć w życiu. Przyznała, że ludzie często nie dostrzegają jej wewnętrznej wrażliwości, a oceniają jedynie to, co widzą na zewnątrz.

Tyle razy, ile miałam podcięte skrzydła, upadałam i się ledwo podnosiłam, to tylko wiem ja niestety. A szkoda, bo to nic pokrzepiającego słysząc: ty Doda jesteś niezniszczalna, ty zawsze dajesz radę, ty się niczym nie przejmujesz, to można zranić Dodę, można. I to ku***sko. Ale ja liżę rany w samotności i doskonale potrafiłam ukryć ból. Nie da się złamać już połamanego serca, ale pamiętajcie, że moje skrzydła choć odrastały większe to ZAWSZE towarzyszyło temu cierpienie, zwątpienie i mrok. Dziś moje skrzydła dają schronienie innym, ale wciąż nie mi samej. Jestem bardzo wrażliwa, a mój tupet i zbuntowana natura to jedyne, co mnie chroni.

W dalszej części wpisu piosenkarka przyznała także, że w cały czas pracuje nad autobiografią, a co za tym idzie, nie wie, kiedy dokładnie nastąpi jej premiera:

Tak bardzo nie mogę doczekać się premiery mojej autobiografii. Niestety ludzie nie mają zielonego pojęcia kim naprawdę jestem... a ja nie mam pojęcia, kiedy skończę to pisać, by nareszcie to wyjawić.

A wy czekacie na autobiografię Dody?