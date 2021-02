Agnieszka Radwańska jest aktywna w mediach społecznościowych. Była tenisistka chętnie dzieli się kadrami, na których widać, jak spędza wolny czas. Nie brak też fotografii, na których pozuje z mężem, Dawidem Celtem, i synem. Nie pokazuje przy tym twarzy pociechy, starając się dbać o prywatność malucha. Teraz pochwaliła się uroczą fotografią, na której widać, jak jej syn słuchał komentarza sportowego swojego taty.

Agnieszka Radwańska niedawno została mamą. Jej mąż zdradza: Są gorsze dni, radzi sobie z nimi

Agnieszka Radwańska: Słuchamy taty

Mąż Agnieszki, Dawid Celt, jest tenisistą, byłym trenerem Agnieszki Radwańskiej, ale doskonale sprawdza się też w roli komentatora sportowego. W tej ostatniej odsłonie zobaczył go właśnie syn. Agnieszka Radwańska włączyła bowiem jeden z komentowanych przez Celta meczów tenisa (obstawiamy, że to mecz WTA Melbourne, w którym Iga Świątek wygrała z Kają Juvan) i oglądała go razem z ponad półroczną pociechą. Chłopiec oczywiście nie mógł zrozumieć, że słyszy głos taty, niemniej Radwańska uchwyciła też ważny dla niej moment.

Słuchamy taty - napisała na Instagramowym zdjęciu.

Kadr oczywiście jest uroczy. Widać też, że Jakub jest już coraz większy i bardziej rezolutny.

Agnieszka Radwańska z synem Fot. aradwanska/Instagram

Jak mieszka Agnieszka Radwańska?

To co zwraca również uwagę to drugi plan, a więc aranżacja salonu tenisistki. Radwańska postawiła na ciemne kolory. Wzrok przyciągają też liczne fotografie oprawione w ramki oraz puchary i nagrody sportowe. Podoba wam się taki styl?

