Jak zrobić faworki od Magdy Gessler? Koniecznie wypróbujcie przepis na słodki "chrust" na tłusty czwartek

Tłusty czwartek to jedno z najbardziej lubianych świąt w Polsce (oraz najbardziej znienawidzone przez osoby na diecie). Ci jednak, którzy mogą sobie na to pozwolić, tego dnia najadają się do woli pączkami czy faworkami. Większość z nas decyduje się też na domowe wypieki i tutaj z pomocą przychodzi Magda Gessler. Jej przepis na faworki podbił internet!

REKLAMA

Zobacz wideo Faworki, chrust i róże, czyli karnawałowe słodkości

Przepis na faworki Magdy Gessler

Faworki Magdy Gessler - przepis

Składniki:

600 g mąki pszennej

2 łyżki smalcu

15 żółtek

200 g cukru

6 łyżek śmietany

2 łyżki spirytusu

1 łyżka araku

500 g smalcu do smażenia

100 g cukru puder

wanilia

Wykonanie:

Utrzyj smalec aż do momentu, kiedy nabierze konsystencji śmietany.

Wbij do niego żółtka, dodaj cukier, alkohol oraz śmietanę wraz z mąką.

Wyrabiaj ciasto rękami aż do otrzymania gładkiej, elastycznej konsystencji.

Cienko rozwałkuj uzyskane ciasto, od czasu do czasu delikatnie podsypuj je mąką.

Rozwałkowane ciasto pokrój na paseczki o wymiarach ok. 3 cm x 15 cm.

Każdy z otrzymanych kawałków natnij w środku, przewijając jeden z końców przez powstałą dziurkę.

Do smażenia rozgrzej smalec w szerokim garze (rondlu). Jeśli chcesz sprawdzić, czy tłuszcz uzyskał odpowiednią temperaturę, możesz wrzucić kawałeczek ciasta. Powinien od razu wypłynąć - to znak, że smalec osiągnął odpowiednią temperaturę.

Smaż faworki do czasu, aż uzyskają złoty kolor. Pamiętaj, aby raz przewrócić je widelcem bądź szpikulcem.

Odsącz faworki ze zbędnego tłuszczy na talerzu wyłożonym papierowym ręcznikiem.

Smaż kolejne partie faworków.

Gotowe słodkości posyp cukrem pudrem z wanilią.

Zajadaj się faworkami!

Życzymy smacznego!

Zbliża się tłusty czwartek. Jakie ceny u Magdy Gessler? Sprawdzamy. Nie jest najtaniej...