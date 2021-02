Choć w Polsce nazwisko Ludwiki Palety jest mało znane, aktorka robi karierę w Meksyku. Od 30 lat wraz z siostrą Dominiką podbija meksykański rynek telewizyjny. Teraz możemy ją oglądać w netfliksowej produkcji "Córka mojej matki".

REKLAMA

W Polsce mało kto o niej słyszał, ale w Meksyku jest gwiazdą. Poznajcie Ludwikę Paletę

Ludwika Paleta robi zagraniczną karierę

Aktorka, która urodziła się w Krakowie, w młodym wieku przeprowadziła się do Meksyku. W latach 80. jej ojciec, skrzypek Zbigniew Palet,a dostał propozycję pracy w tym kraju i zdecydował się wyjechać wraz z rodziną. Towarzyszyła mu żona, Barbara Paciorek, która jest malarką, a także córki Ludwika i Dominika. Ludwika wychowała się w Meksyku, ale biegle mówi po polsku. Na meksykańskich ekranach telewizyjnych zadebiutowała już jako nastolatka w 1989 roku w serialu "Carrusel". Potem trzy lata później zagrała główną rolę w "El Abuelo y Y". Można ją było także podziwiać w takich produkcjach jak "Maria z przedmieścia", "Przyjaciółki i rywalki", "Córka przeznaczenia", "Serce z kamienia" czy "Otchłań namiętności".

Bohdan Łazuka nie ma pracy i pieniędzy: Egzystuję z resztek zasobów

W pewnym momencie Ludwika Paleta zdecydowała się przerwać rozwijającą się karierę i wyruszyła na aktorskie studia do Europy. To jej nie zaszkodziło, po powrocie do Meksyku czekały na nią nowe role. Co ciekawe, w 2007 roku trafiła na listę 50 najpiękniejszych kobiet według latynoskiego wydania magazynu "People".

Jej życie prywatne było burzliwe. Przed laty była żoną aktora Plutarco Hazy, z którym ma 21-letniego syna Nicolasa. W 2013 roku wyszła za mąż za syna byłego prezydenta Meksyku, Emiliano Salinasa, który był członkiem sekty NXIVM. Para wciąż jest jednak razem, pokonała trudne momenty. Jakiś czas temu razem z synem Ludwiki odwiedzili Polskę.

Przeczytaj więcej: Wydano wyrok na lidera sekty, do której należały celebrytki. Gwałcił i niewolił kobiety. Wiadomo, ile posiedzi w więzieniu