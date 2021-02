W marcu 2017 roku na warszawskim Wilanowskie doszło do zajścia, podczas którego Rafał O. miał zarówno zniszczyć sprzęt o wartości 1200 złotych, należącej do firmy wodno-kanalizacyjnej, jak również grozić śmiercią jej pracownikowi.

Rafał O. oskarżony jest o grożenie pozbawieniem życia pokrzywdzonemu, poprzez przyłożenie mu noża do szyi tj. o czyn z art. 190 § 1 kk - mówił nam wtedy rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, Łukasz Łapczyński. - (...) oskarżony jest o uszkodzenie mienia o wartości prawie 1200 zł w postaci: siatki zabezpieczającej agregat wypompowujący wodę, powłoki lakierniczej agregatu poprzez uderzenie siekierą w agregat oraz uszkodzenie znaku wyznaczającego kierunek objazdu tj. o czyn z art. 288 § 1 kk - dodał Łapczyński.

Prawnicy Rafała O. liczyli na ugodę, ale do niej nie doszło.

Syn Olbrychskiego zaatakował nożem pracownika kanalizacji. Grozi mu 5 lat pozbawienia wolności

Rafał O. usłyszał wyrok sądu

W dniu zdarzenia pracownik firmy wodno-kanalizacyjnej pilnował sprzętu do usuwania awarii. Jego zeznania zacytował "Super Express".

Był ubrany jak Rambo. Przepasany szerokim wojskowym pasem, na głowie miał kask i lornetkę na szyi. Podszedł do mnie, uchyliłem szybę. Miałem odpalony silnik. Wyciągnął nóż i przyłożył mi go do szyi. Powiedział, że mnie zabije. W jego oczach widziałem obłęd. Wrzuciłem wsteczny bieg, jego ręka odbiła się, nóż wypadł mu z ręki. Wtedy zaczął uciekać, a ja znowu zadzwoniłem po policję... - czytamy.

Rafał O. miał być pobudzony, groził śmiercią pracownikowi, a także twierdził, że zniszczy samochód. Wcześniej już zniszczył sprzęt do usuwania awarii, choć początkowo nie przyznał się do tego. "Super Express" informuje, że proces ruszył dopiero w połowie września 2018 roku. Rafał O. liczył, że uniknie kary, zapewniając, że po zdarzeniu odmienił swoje życie, przestał spożywać alkohol, a nawet zaczął uczęszczać na terapię dla osób uzależnionych. Nie uchroniło go to jednak przed wyrokiem. W grudniu został skazany na sześć miesięcy ograniczenia wolności, 20 godzin prac społecznych oraz 500 złotych zadośćuczynienia dla poszkodowanego w zdarzeniu mężczyzny. Do tego musi pokryć koszty rozprawy sądowej. Wyrok nie jest prawomocny.