Krzysztof Rutkowski trafił do szpitala. Relacjonuje: Pani doktor zapodała narkozę niczym lot w kosmos

Krzysztof Rutowski zaniepokoił fanów, wrzucając na swoje konto na Instagramie zdjęcie ze szpitala. Wygląda dosyć niepokojąco w czepku, bandażach i z wielkim plastrem na ramieniu. Wyjaśnił, co się stało. Miłośnicy detektywa mogą spać spokojnie.

Detektyw Krzysztof Rutkowski w szpitalu

Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw bez licencji, wrzucił do sieci niepokojące zdjęcie ze szpitala. Okazało się, że kilka lat temu zerwał sobie ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego w nodze. Nie był szczególnie chętny na to, by decydować się na jakiekolwiek zabiegi, ale kiedy chciał przełożyć kolejny raz termin wizyty w szpitalu, "spojrzenie doktora storpedowało myśli" i jak widać - skończyło się na stole operacyjnym.

Witam Was bardzo serdecznie z niecodziennego miejsca, szpitala WAM w Łodzi. Ci, którzy wczoraj spekulowali, dlaczego zostałem zaznaczony flamastrem, mają dzisiaj odpowiedź. Zerwany parę lat temu na robocie mięsień grzebieniowy przegrał z doktorem Krzysztofem Nowakiem i jego ekipą.

Okazuje się, że wszystko przebiegło pomyślnie. Rutkowski bardzo chwalił sobie szpitalny personel. Narkoza najwyraźniej podziałała i - jak sam wspomina - odleciał w kosmos.

Super udana operacja. Dziękuje w imieniu własnym, jak również Wszystkich Pacjentów. Szpital WAM ma ogromny dorobek naukowy i znany jest z mega profesjonalizmu personelu medycznego. Za to, że dzięki Wam czujemy się bezpieczni. Nie miałem nigdy czasu, żeby to ogarnąć, ale kiedy w rozmowie z Krzysztofem chciałem przełożyć kolejny termin operacji, spojrzenie doktora storpedowało moje myśli o zmianie terminu. Oczywiście nie obyło się bez atrakcji Pani anestezjolog doktor Anny Pruszyńskiej-Bednarek - zapodała narkozę niczym lot w kosmos z gen. Mirkiem Hermaszewskim. Odleciałem.

Pozostaje życzyć zdrowia!

