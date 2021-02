Równo dwa tygodnie temu Monika Mrozowska powitała na świecie małego Lucjana. Aktorka otwarcie opowiadała o okresie ciąży, wspierając w ten sposób inne kobiety. Teraz, po narodzinach swojego czwartego dziecka postanowiła poruszyć niezwykle ważny, a często pomijany temat połogu. Monika Mrozowska opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym karmi piersią Lucjana. Fotografię opatrzyła poruszającym wpisem, skierowanym do wszystkich kobiet, które w przyszłości planują macierzyństwo albo już są mamami.

REKLAMA

Mrozowska pokazała dużo zdjęć synka i opowiedziała o szczegółach porodu. "Była przygotowana krew do transfuzji"

Monika Mrozowska karmi piersią małego Lucjana. Przy okazji porusza ważny, a często pomijany temat

Dziś minęły 2 tygodnie. Dwa tygodnie z tym małym człowiekiem i dwa z sześciu tygodni połogu - napisała we wstępie.

W dalszej części wypowiedzi aktorka zauważyła, że wiele mówi się o ciąży i porodzie, a połóg traktowany jest niemalże jak temat tabu.

Dużo się mówi o ciąży, porodzie, a o połogu prawie wcale... A okazuje się, że dla wielu matek to on jest najbardziej traumatyzującym przeżyciem. Wiem, że jest tu sporo mam, dlatego chciałabym Wam podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby jednak było dobrze. Najważniejsi są ludzie. Wszyscy ci, którymi w tym okresie będziecie się otaczać. To tylko ( i aż) 6 tygodni, dlatego nie bójcie się prosić o pomoc (macie prawo czuć się słabe, to Wam w żaden sposób nie umniejsza) ,nie stawiajcie sobie wygórowanych oczekiwań i dopuszczajcie do siebie i dziecka TYLKO te osoby, do których macie stuprocentowe zaufanie.

Monika Mrozowska w intymnym ujęciu z dziećmi. Karmi piersią małego Lucjana

Monika Mrozowska poradziła również kobietom, by dbały o siebie w tym wyjątkowym czasie, robiąc to co daje im radość.

Ubierajcie siebie i dziecko WYGODNIE. Nie wciskajcie się na siłę w jeansy sprzed ciąży ( też tak kiedyś robiłam...) Miękkie, otulające koszule, bluzy, niegryzące swetry i ...dobrze dobrana bielizna potrafi zdziałać cuda pod kątem samopoczucia. Majtki? Albo bardzo wysokie, albo bardzo niskie - żeby nie „deformować” pociążowego brzuszka ( tip od położnej ).

Internauci zachwycili się z życia wziętą fotografią oraz poruszającym wpisem aktorki:

Bardzo dobrze, że wreszcie zaczyna się mówić bardziej otwarcie o połogu.

Jaki piękny, niebieski krasnal. Trzymajcie się.

Najpiękniejszy widok- pisali fani.

Wiele osób chwali Monikę Mrozowską za to, że racjonalnie pochodzi o kwestii połogu, akceptując swój wygląd i dbając o dobre samopoczucie. Jak sama podkreślała już wcześniej, nie zależy jej na natychmiastowym powrocie do sylwetki sprzed ciąży.