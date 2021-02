Doda pozuje w bikini i zaczepia Edytę Górniak, cytując słowa jej piosenki. Będzie burza?

Konflikt między Dodą, a Edytą Górniak, to chyba jeden z najgłośniejszych konfliktów w polskim show-biznesie. O historii tej wojny można by było wydać książkę. Koleżanki z branży od lat dogryzają sobie podczas medialnych wypowiedzi, a o ich cieknącej nienawiścią relacji wiedzą już chyba wszyscy. Niedawno w programie "Plotkersi" gościliśmy założyciela gali "Fame MMA" - Wojtka Golę, który przyznał, że chciałby zobaczyć Rabczewską i Górniak w oktagonie. Teraz Doda zaczepiła koleżankę w opisie pod swoim zdjęciem. Może jednak jest chętna na walkę?

Doda pozuje w bikini i cytuje Edytę Górniak: Ty masz mnie za głupią dzikuskę

Podczas rozmowy z Aleksandrą Głowińską w "Plotkersach", Wojtek Gola przyznał, że walka Dody i Edyty Górniak w oktagonie byłaby ciekawym show. Obie zainteresowane odpowiedziały na zaproszenie. Pierwszą z nich rozbawiło, o czym wspomniała na Instastory dodając jedynie "Hit", a druga stwierdziła, że gala nie ma takich pieniędzy. Teraz Doda zaczepiła koleżankę w opisie swojego zdjęcia na Instagramie, co sugerować może chęć nawiązania do sytuacji, a nawet podburzenia Górniak, by zachęcić ją do starcia. We wtorkowe popołudnie Rabczewska opublikowała zdjęcie w bikini wykonane podczas jej egzotycznych wakacji i... Zacytowała koleżankę w opisie.

Ty masz mnie za głupią dzikuskę - napisała.

Uwagę zwracają też niektóre hasztagi: #inspiracja #diva. Te również mogą wskazywać, że piosenkarka nawiązuje do swojej koleżanki z branży.

Doda o "My Way" z Edytą Górniak. "Po prostu się ośmieszyła"

Fani szybko podłapali zaczepkę Rabczewskiej i pociągnęli temat w komentarzach.

Doda będzie ta walka z Edzią na "Fame MMA"?

Lepsza młoda Pocahontas, niż Indianica - pisali.

Doda niestety nie odpowiedziała na żaden z komentarzy.

Myślicie, że coś się szykuje?

To Górniak pierwsza zaatakowała Dodę. W sieci krąży film, będący dowodem!