Małgorzata Kożuchowska chętnie udziela się w swoich mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu pojawia się wiele zdjęć z rodziną i bliskimi. Nie brakuje także licznych fotografii z wyjazdów. Oprócz regularnego wrzucania postów często pokazuje swoim fanom, czym zajmuje się w ciągu dnia. Aktorka nie ukrywa, że jej szczupła sylwetka jest w dużej mierze zasługą ciężkiej pracy. Jakiś czas temu opowiedziała nawet o diecie, którą stosuje. Jak przyznała, jest ona układana "na podstawie kodu genetycznego". Fanów aktorki zaskoczyła jednak cena zamawianego przez nią cateringu, bowiem jego koszty oscylują w kwocie około 3 tysięcy złotych miesięcznie.

Małgorzata Kożuchowska wrzuciła zdjęcie po treningu

Oprócz drogiej diety i zabiegów medycyny estetycznej, Małgorzata Kożuchowska spędza również wiele czasu na ćwiczeniach. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że zależy jej na tym, by utrzymać piękną i zdrową sylwetkę. Tym razem Kożuchowska na swoim InstaStories zamieściła zdjęcie wykonane zaraz po treningu. Pomimo braku makijażu i ewidentnego zmęczenia ćwiczeniami, trzeba przyznać, że wciąż wyglądała zjawiskowo. Kożuchowska bez wątpienia należy do grona gwiazd, dla których czas jest najlepszym sprzymierzeńcem.

instagram.com/malgorzatakozuchowska_ instagram.com/malgorzatakozuchowska_

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Małgorzata Kożuchowska pochwaliła się zdjęciem z lat młodości, do którego zapozowała w stroju do ćwiczeń. Aktorka przyznała wówczas, że w przeszłości regularne treningi nie były jej mocną stroną, ale zawsze dbała o to, by dobrać strój odpowiedni do okazji.