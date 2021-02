Premiera angielskiej wersji "365 dni" Blanki Lipińskiej. Autorka zachęca fanów filmu do przeczytania książki: Będzie więcej seksu

Blanka Lipińska świętuje wielki sukces. Jej książka "365 dni" została przetłumaczona na język angielski i trafiła do czytelników w USA i Australii. Autorka nie kryje, że jest zachwycona tym faktem.

Książka "365 dni" Blanki Lipińskiej przetłumaczona na angielski

We wtorek, 2 lutego, swoją zagraniczną premierę miała książka "365 dni" Blanki Lipińskiej. Autorka nie ukrywa, że cieszy się z faktu, że jej literatura dotrze do większej ilości fanów, którzy od czerwca 2020 roku mogli oglądać ekranizację powieści na Netfliksie. Teraz fani twórczości pisarki sięgną do źródeł, czyli do książki. Lipińska zwróciła się więc do fanów z zagranicy w swoim InstaStory.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ moja książka ma dziś swoją premierę w języku angielskim. Jestem bardziej niż szczęśliwa, bo główny bohater filmu, Massimo czyli Michele Morrone, ma okazję przeczytać moją książkę. Wiem, że wcześniej była dostępna tylko w języku polskim, a historię znałeś tylko z rozmów ze mną i ze scenariusza. Mam nadzieję, że Ci się spodoba.

W dalszej części Blanka zachęca zagranicznych fanów, by weszli na stronę i zakupili książkę w języku angielskim. Ma nadzieję, że czytelnikom spodoba się jej powieść i sięgną po nią legalnie (!), co też kilkukrotnie podkreśliła. Na końcu dodała, że książka jest lepsza od filmu, bo jest tam... więcej scen seksu.

Sami wiecie. Zawsze jest tak, że książka jest lepsza od filmu. Zawiera więcej historii - mówiła Lipińska po angielsku, a na dole dopisała: I dużo więcej seksu.

Myślicie, że zagraniczni fani skuszą się na polecaną lekturę?

