Patrycja Markowska nie należy do gwiazd, które zasypują Instagram sztucznie dopracowanymi zdjęciami. Przeglądając jej profil na Instagramie, oprócz ujęć z koncertów, zobaczymy wiele fotografii, które ukazują kawałek prywatnego życia piosenkarki. Niedawno Markowska pokazała, jak wyglądał udany weekend w jej wydaniu. Obserwatorzy zwrócili uwagę na jej naturalność; wokalistka zaprezentowała się bez makijażu i wyglądała naprawdę promiennie!

Naturalna Patrycja Markowska pozuje na Instagramie. "Weekend mija z no-make up"

Aby odciąć się od codziennych obowiązków, Patrycja sięgnęła po książkę. Leniwe sobota oraz niedziela minęły również pod znakiem "no make-up".

Kolejny weekend mija z książką i no make-up. Zastanawiam się czy nie wyszłam z wprawy i będę umiała jeszcze pomalować się na koncert - dodała Markowska na Instagramie.

Szczery wpis wywołał poruszenie wśród obserwatorów, którzy zgodnie przyznali, że podoba im się takie promowanie naturalnego wyglądu.

Pani Patrycja bez makijażu wygląda również pięknie naturalnie i o to chodzi.

Do kitu z wprawą w robieniu makijażu, skóra po takim maratonie no make-up aż lśni i dziękuje.

Super zdjęcie Patrycja. Naturalne jest piękne i Ty dajesz temu przykład - czytamy w komentarzach pod postem.

Gwiazd, które nie boją się pozować bez makijażu jest coraz więcej

Jedna z internautek zwróciła uwagę na pewną delikatną sprawę, która dotyczy osób publicznych.

Brawo za odwagę. Nie każda kobieta potrafi pokazać się bez makijażu, a w szczególności osoba publiczna - czytamy na Instagramie Markowskiej.

Wrzucanie przez celebrytki zdjęć, które ukazują twarze bez grama makijażu są aktem pewnej odwagi. W końcu ich wygląd oceniany jest na każdym kroku. To też zwrócenie uwagi na to, jak bardzo przerabiane są dzisiaj zdjęcia. Oglądając fotografie w mediach społecznościowych warto jest mieć to na uwadze. A zdjęcia, takie jak te, opublikowane przez Patrycję, to świetny dowód na to, że naturalność jest w cenie!