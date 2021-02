Film Patryka Vegi "Oczy diabła" o handlu dziećmi już w sieci. Zwiastun był wstrząsający, pełna wersja jest jeszcze gorsza: Serce pęka

We wtorek, 2 lutego w sieci pojawił się dokument Patryka Vegi. "Oczy diabła" to prawie 90-minutowa produkcja, która rozpoczyna się od przedstawienia historii anonimowej kobiety, którą Vega wyciągnął ze świata przestępczego. Chciała sprzedać swoje nienarodzone dziecko.

REKLAMA

Film "Oczy diabła" Patryka Vegi mrozi krew w żyłach

W "Oczach diabła" Patryk Vega rozmawia z kobietą o pobudkach towarzyszących takiej decyzji - pyta, dlaczego i co ją do tego skłoniło. Dowiaduje się też, ile pieniędzy można dostać za sprzedaż dziecka. Rozmówczyni twierdzi, że ma świadomość, że wiele takich dzieci trafia później do domów publicznych lub na nielegalny handel organami.

Mucha z burzą loków i kolczykiem w nosie. Na nowym zdjęciu trudno ją rozpoznać

Słowa, które padają z ust rozmówczyni Vegi mrożą krew w żyłach. Trudno słuchać tego, co mówi i wyobrazić sobie, że coś takiego ma miejsce na świecie. Film porusza też kwestię tego, ile dzieci ginie w ciągu roku w niewyjaśnionych okolicznościach - nie wiadomo, czy nie spotkał ich los podobny do historii, którą przedstawia reżyser. Widzowie, którzy zdecydowali się zobaczyć dokument, są wstrząśnięci. Wielu z nich nie obejrzało produkcji do końca.

Nie obejrzę. Po zwiastunie nie mogłam przez tydzień zasnąć. Myślałam nocami o tych złych ludziach robiących krzywdę najsłabszym.

Obejrzałam właśnie kilka minut tego dokumentu. Nie jestem w stanie oglądać dalej. Serce pęka, gardło ściska. Nie wiem, jak można być zdolnym do czegoś takiego.

Obejrzałam do 32 minuty, dalej nie dałam rady.

Nie oglądałem niczego mocniejszego i bardziej wstrząsającego... - pisali na Instagramie reżysera.

Film "Oczy diabła" Patryka Vegi - gdzie oglądać?

Film "Oczy diabła" w reżyserii Patryka Vegi pojawił się w sieci we wtorek, 2 lutego. Twórca zdecydował się udostępnić dokument za darmo na YouTubie licząc, że dotrze do jak największego grona osób.

Marcin Dorociński dosadnie zdradził, co myśli na temat filmów Patryka Vegi

Z kolei już 14 lutego zobaczymy jego inny film o podobnej tematyce. "Small World" pokaże historię czteroletniej dziewczynki, która zostaje porwana z polskiej wsi. Udaje się ją odnaleźć dopiero po 14 latach.

Zdecydujecie się obejrzeć?

Zobacz też: "Oczy Diabła". Patryk Vega pokazał szokujący zwiastun filmu dokumentalnego o handlu dziećmi. Tylko dla widzów o mocnych nerwach