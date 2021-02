Angelina Jolie jest gwiazdą najnowszego brytyjskiego wydania magazynu "Vogue". Aktorka znalazła się na okładce, wzięła udział w pięknej sesji zdjęciowej oraz opowiedziała o ostatnich latach. Wszystko wskazuje na to, że pogodziła się z przeszłością i chce ruszyć naprzód. Po raz pierwszy od dawna tak się otworzyła i opowiedziała o dzieciach oraz o tym, jak dochodzi do siebie.

REKLAMA

Stylowa Angelina Jolie na zakupach z Zaharą i Shiloh w Los Angeles. Drugą trudno poznać

Angelina Jolie w "Vogue'a" o relacji z Bradem Pittem

Jolie nie ukrywała, że mocno przeżyła rozwód. Mówiła, że nie poznaje samej siebie i czuła głęboki smutek. Jednak uważa, że ta decyzja była najlepsza dla jej rodziny. Po tych kilku latach jednak najwidoczniej wraca do równowagi.

Ostatnie lata były dla mnie ciężkie. Skupiałam się jednak na próbie uzdrowienia naszej rodziny. Powoli wszystko wraca do normy, jak topniejący lód i krew powracająca do mojego ciała - wyznała w rozmowie z magazynem "Vogue".

Zobacz wideo Byli najpiękniejszą parą w Hollywood

Dla dobra dzieci podjęła też ważny krok. Niedawno zamieszkała w posiadłości hollywoodzkiej ikony Cecil B. DeMille, która znajduje się w pobliżu domu byłego męża:

Chciałam, żeby dzieci były blisko swojego taty, który jest tylko pięć minut stąd - podkreśliła.

Angelina Jolie o dzieciach i o sobie

Opowiedziała też nieco o sobie, po raz kolejny podkreśliła, że zawsze chciała być mamą. Ale jest świadoma, że w tej roli nie radzi sobie najlepiej, ponieważ "brakuje jej umiejętności, aby być tradycyjną mamą siedzącą w domu". Na szczęście może liczyć na pomoc dzieci, ale macierzyństwo jednak trochę ją przerosło. Mimo wielu doświadczeń, zarówno tych dobrych, jak i złych, nie zmieniłaby niczego:

Kocham swoje dzieci. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Może to brzmi banalnie, ale kiedy kochasz, cały czas się starasz i próbujesz. I nawet jeśli przypalisz jajecznicę, ostatecznie nie ma to żadnego znaczenia - zauważyła.

Angelina Jolie jest nielubiana przez rozwód z Bradem Pittem

Odniosła się także do upływającego czasu.

Lubię być starsza. Czuję się znacznie lepiej po czterdziestce, niż kiedy byłam młodsza. Może dlatego, że moja mama nie żyła zbyt długo, więc starzenie się daje mi poczucie zwycięstwa, a nie smutku. Nie mogę się już doczekać pięćdziesiątki - dodała aktorka.

Angelina Jolie i Brad Pitt

Angelina Jolie i Brad Pitt pobrali się w 2014 roku, doczekali się trójki wspólnych dzieci (wychowywali też troje adoptowanych). Rozstali się dwa lata później, w sumie po 12 latach bycia razem. Rozwód dostali w 2019 roku, jednak długo nie mogli dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi - Angelina walczyła o wyłączne prawo do ich wychowywania. Odbiło się to na psychice zwłaszcza Shiloh, która kłóciła się z matką i według doniesień wyprowadziła się do ojca. Wrogo nastawiony do aktora był za to Maddox, który nie uznawał go za ojca.