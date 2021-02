To żadna tajemnica, że gwiazdy szczególnie dbają o swoją formę. Wychodzą naprzeciw panującej modzie na wyćwiczone ciała i próbują dorównać wyglądem wyidealizowanym i nierealnym obrazkom z Instagrama. Systematyczne ćwiczenia z trenerem personalnym są dla nich normą. Edyta Pazura również uległa trendom i zaprezentowała na Instagramie swoją figurę tuż po wysiłku fizycznym pod okiem profesjonalisty. Efekty pracy będziemy mogli zaobserwować dopiero za jakiś czas, ale żona aktora już dzisiaj chwali się swoim brzuchem.

Edyta Pazura odsłania brzuch

Zdjęcia z wakacji Pazurów, do których Edyta pozuje w bikini, pozwoliły na to, by dokładnie przyjrzeć się figurze celebrytki. Mama trójki dzieci może pochwalić się szczupłą sylwetką. Żona Cezarego nieustannie dba o formę, o czym świadczyć może chociażby ostatnia jej relacja na Instagramie.

Edyta wybrała się na trening pod okiem profesjonalisty. To jej pierwsza styczność z tym konkretnym miłośnikiem fitnessu, który dba o ciała wielu topowych gwiazd. Tuż po ćwiczeniach ukochana aktora wstawiła do sieci zdjęcie w sportowym stroju. Przy okazji odsłania swój brzuch i dzieli się wrażeniami po treningu.

Edyta Pazura Instagram/ @edyta_pazura

Pierwszy dzień ćwiczeń z @krakowiak_team. Przeżyłam jakoś - czytamy na jej InstaStories.

Z usług świadczonych przez tego trenera korzystają również: Malwina Wędzikowska, Karolina Pisarek czy Michał Piróg.

Czekacie na efekty ćwiczeń, którymi Edyta Pazura z pewnością pochwali się w sieci?

