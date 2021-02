Po tym, jak Edyta Górniak rozwiodła się z Dariuszem K. w 2010 roku, nie związała się z nikim na dłużej. Co prawda stworzyła kilka relacji, jednak po jakimś czasie rozpadały się. Do najpoważniejszej z nich należała ta z Mateuszem Zalewskim. Gdy się rozstali, piosenkarka stała się bardziej ostrożna w stosunku do mężczyzn. Każdego z nich, z którym została sfotografowana przez paparazzi, nazywała przyjacielem. Jak się okazuje, jeden z nich jest naprawdę wytrwały i dalej adoruje Górniak.

Edyta Górniak jest adorowana przez kolegę z planu

O tym, że Edycie Górniak okazał zainteresowanie instruktor, który uczył ją jeździć w programie "My Way", wiemy od dawna. Nie kryli się z tym, że połączyła ich przyjaźń. Później jednak doniesienia o ich relacji ucichły, ale jak się okazuje, dalej utrzymują bliski kontakt. Jak dowiedział się Plotek, Dawid Zawadzki odwiedza ją w Zakopanem, gdzie jakiś czas temu kupiła dom, i w którym aktualnie mieszka:

W ostatni weekend Dawid z ogromnym bukietem róż przyjechał aż z Poznania do Edyty na Podhale. Chodzili razem po Zakopanem, potem było ognisko i pyszne pierogi z karczmy. Dawid zaprosił też Edytę na kulig, a potem ona zabrała go do swoich przyjaciół górali. Świetnie się razem bawili, bardzo się lubią i utrzymują ze sobą cały czas kontakt od zakończenia programu „My way”. Dawid uwielbia Edytę i jest wprost oczarowany jej wrażliwością, urodą, kobiecością. Ona zaś uważa go za swojego dobrego przyjaciela - zdradza w rozmowie z Plotkiem znajomy piosenkarki.

Edyta Górniak imprezowała z instruktorem, którego poznała w "My Way". Piosenkarka komentuje ich zdjęcia

Już w czasie trwania show w prasie wielokrotnie pojawiały się plotki, że Dawid zakochał się w pięknej artystce. On jednak był dyskretny i nie chciał zdradzać, jak dokładnie wygląda ich relacja.

Tą dyskrecją właśnie ujął Edytę. I tym, że nie wykorzystuje znajomości z nią - dodaje nasz informator.

Edyta Górniak i jej instruktor zbliżają się do siebie? On przyznaje: Mamy bardzo dobry kontakt. "Na żywo" donosi, co działo się na jej urodzinach

Czy rzeczywiście relacja między gwiazdą a instruktorem jest tylko przyjacielska? Na swoim Instagramie Zawadzki zamieścił po weekendzie zdjęcie, na którym czule obejmuje piosenkarkę.

Pojechałem odwiedzić moją ulubioną kursantkę, żeby zobaczyć, jak sobie radzi z jeżdżeniem po górach. Woli chodzić. Na szczęście, poczułem się potrzebny - napisał Dawid tajemniczo.

Jak widać naprawdę nie może zapomnieć o Edycie Górniak.