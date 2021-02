Maciej Stuhr ostro o księdzu, który wypędził wolontariuszy WOŚP. "Noga moja u św. Szczepana już nie postanie"

W niedzielę odbył się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze zbierali pieniądze na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy. Choć znowu Polacy pobili rekord, jest w naszym społeczeństwie grupa osób, nie tylko nie wspierają inicjatywy Jurka Owsiaka, ale też otwarcie ją krytykują. Jedno z takich zachowań zostało nagrane.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Stuhr komentuje zachowanie posłanki Lichockiej

Ksiądz wypędza wolontariuszy WOŚP

Mowa tu o księdzu z kościoła św. Szczepana znajdującego się w Krakowie. To tam doszło do incydentu, gdy młodzi wolontariusze poprosili o darowiznę księdza. Duszpasterz wypędził ich z obszaru kościoła, krzycząc "Won stąd!" i "Wara". Nagranie błyskawicznie obiegło sieć, a do skandalicznego zachowania księdza odniosło się wiele osób.

W słowach nie przebierał aktor Maciej Stuhr, który właśnie do tego kościoła uczęszczał w dzieciństwie.

Kościół św. Szczepana w Krakowie. Bardzo ważne miejsce dla mnie. Tu chodziłem na religię do salki parafialnej, tu przystąpiłem do I Komunii Świętej, tu chodziłem na Msze, Drogi Krzyżowe, roraty i wszystko inne. Tak, byłem bardzo religijnym dzieckiem. Teraz słyszę od tutejszego »duszpasterza« »Won«. Przyjmuję to osobiście do siebie. I noga moja u Św. Szczepana już nie postanie. Bardzo to wszystko smutne - napisał udostępniając filmik.

Podobne zdanie ma także pisarz Łukasz Orbitowski, który właśnie w tym kościele został ochrzczony.

Po pierwsze to moja parafia. Nie prowadzę życia religijnego, ale mój blok jest przypisany właśnie do niej. Po drugie, co ważniejsze, właśnie tutaj byłem chrzczony, co odbyło się po wielkich kłopotach. Ksiądz odmówił bowiem chrztu, ponieważ moi rodzice mieli tylko ślub cywilny. Udało się dopiero po długich zabiegach. Cóż, z perspektywy czasu mam je za próżny trud. Ale miło jest wiedzieć, że dawno temu ktoś był gotów skazać mnie na wieczne potępienie, ewentualnie limbo ze względu na wybory rodziców. Wskazuje to na długą tradycję miłości bliźniego w parafii św. Szczepana. Ta trwa przynajmniej od 1978 roku aż do dziś - skomentował Orbitowski.

Gwiazdy pojawiły się na 29. Finale WOŚP: Chodakowska, Kurdej-Szatan, Janachowska

Do sytuacji odniósł się także proboszcz wyżej wymienionego kościoła. Oświadczenie pojawiło się na stronie parafii w zakładce "ogłoszenia parafialne".

Ze względu na niewłaściwe zachowanie kapłana z diecezji odesko-symferopolskiej posługującego w naszym kościele wobec wolontariuszki WOŚP w dniu 31.01.2021 r. składamy wyrazy ubolewania i przepraszamy Wolontariuszkę i Wszystkich, których te słowa i zachowanie kapłana obraziły, a które nie powinny nigdy mieć miejsca - napisał ks. Leszek Garstka.

Warto dodać, że diecezja odesko-symferopolska znajduje się na Ukrainie.

Choć większość księży otwarcie nie popiera inicjatyw WOŚP, na szczęście od tej reguły znajdują się też wyjątki.

Przypomnijmy, że na ten moment Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 127 mln 495 tys. 626 zł.

Brawo!