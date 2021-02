Swego czasu Magdalena Mielcarz była bardzo znaną gwiazdą. W 2011 prowadziła "The Voice of Poland", po czym usunęła się w cień i zaczęła skupiać się na karierze wokalnej w Stanach Zjednoczonych. Wróciła do ojczyzny trzy lata później, by znów móc spełniać się w roli gospodyni dwójkowego show i promować swoją muzykę. Niestety, żaden z jej kawałków nie odniósł sukcesu i artystka po raz kolejny zaszyła się w Kalifornii. Postanowiliśmy nieco przejrzeć jej instagramowy profil i okazało się, że Magda pokazała sporo fragmentów swojego tamtejszego lokum. Są piękne drewniane meble, domowe studio nagraniowe oraz olbrzymi taras.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają gwiazdy?

Jak wygląda amerykańskie mieszkanie Magdaleny Mielcarz?

Magdalena Mielcarz zrezygnowała z kariery modelki i poświęciła się muzyce. Choć jej single nie są grane w radiu, stale tworzy coś nowego. Ma do tego warunki, bowiem jakiś czas temu stworzyła domowe studio nagraniowe.

Jak bardzo się cieszę, ze mogę się z Wami podzielić pierwszym zdjęciem z mojego własnego studia! Jeszcze tak niedawno temu własne studio w domu było nieosiągalne. Dziś spełnia się jedno z moich wielkich marzeń - ekscytowała się pod jednym z instagramowych postów.

To nie koniec zachwytów, w jakie można popaść, przeglądając social media Magdy. Uwagę przyciąga także olbrzymi taras, w którym artystka nagrywała jeden z teledysków. Największe wrażenie robi jednak basen.

Wróćmy jednak do środka kalifornijskiej willi Mielcarz, w której królują kremowe kolory. W salonie można dostrzec wiele drewnianych mebli oraz wiśniowy narożnik. W gabinecie Magdy jest z kolei biało. W tle najnowszego InstaStories widać jasną sofę oraz ocieplane krzesło.

Jak mieszka Magdalena Mielcarz? screen IG @lvmablack

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda amerykańskie mieszkanie Magdaleny MielcarzOtwórz galerię

Magdalena Mielcarz skróciła włosy i zmieniła ich kolor. Jej metamorfoza robi wrażenie