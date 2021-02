54-letnia Salma Hayek pływa w basenie, a fani nie mogą wyjść ze zdumienia: Jak bogini. Potwierdzamy!

Salma Hayek we wrześniu ubiegłego roku skończyła 54 lata. Aktorka niezależnie od wieku prezentuje się rewelacyjnie. Śmiało możemy stwierdzić, że dla niej czas się zatrzymał. Świetnej formy z pewnością może pozazdrościć jej niejedna młodsza koleżanka z branży (my zazdrościmy, serio). Sama zainteresowana jest dumna ze swojego ciała, o czym nie trudno przekonać się, zaglądając na jej Instagram. Nie brakuje tam fotek w bikini. Tym razem aktorka również podzieliła się z fanami odważnym zdjęciem.

REKLAMA

Salma Hayek zachwyca w bikini

Salma Hayek regularnie pojawia się w mediach społecznościowych nie tylko za sprawą nowych ról filmowych, ale i figury, które budzi zachwyt. 54-latka wygląda zdecydowanie młodziej, niż wskazuje na to jej wiek. Przede wszystkim widać, że ma zdrowe podejście do swojego ciała - jedzenie traktuje jak przyjemność, wie jednak, że należy zachować rozsądek, by utrzymać je w dobrej kondycji. Uwielbia owoce i soki, uprawia też jogę. Zdradziła, że nie przepada z kolei za ćwiczeniami i nigdy nie udało jej się przyzwyczaić do codziennych treningów.

Salma Hayek także oskarża Weinsteina o molestowanie. Groził jej śmiercią

Chyba właśnie dlatego fani ją uwielbiają - Hayek jest szczera, często prezentuje się w naturalnym wydaniu bez makijażu i z widocznie siwymi włosami. Tym razem zachwyciła fanów fotką w basenie. Widać, jak odpoczywa w gorącym słońcu w czarnym, jednoczęściowym bikini. Fani twierdzą, ze wygląda jak bogini, a my się pod tym zdecydowanie podpisujemy.

Piękna jak bogini.

Niesamowita.

Jesteś tak piękna, że brakuje słów - pisali jej w komentarzach na Instagramie.

Dieta i treningi Salmy Hayek. Oto sekrety świetnej figury 54-letniej aktorki

Zobacz też: Salma Hayek sprytnie odpowiedziała na kąśliwy komentarz internauty. Zarzucił jej, że nadużywa botoksu