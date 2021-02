Angelina Jolie i Brad Pitt spierają się o opiekę nad dziećmi. Shiloh ma dość batalii pomiędzy rodzicami

Rozstanie Angeliny Jolie i Brada Pitta było jednym z najgłośniejszych w całym Hollywood, a batalia pomiędzy były małżonkami trwa po dziś dzień. Chociaż od rozwodu minęły prawie dwa lata, to jednak w sądzie wciąż toczy się sprawa o naprzemienną opiekę nad dziećmi. Brad Pitt podkreśla, że bardzo zależy mu na tym, by także mógł uczestniczyć w ich życiu. Shiloh, Maddox, Zahara, Knox, Pax i Viviene pozostają obecnie pod opieką mamy, co dodatkowo zaognia sytuację pomiędzy eksmałżonkami.

REKLAMA

Angelina Jolie zaprosiła na obiad Nicolasa Cage'a. Dostała kosza. "Była czerwona na twarzy"

Shiloh ma dość batalii toczącej się pomiędzy rodzicami. Nastolatka zaczęła się buntować

Konflikt rodziców najgorzej odbił się na nastoletniej Shiloh, pierwszej biologicznej córce Angeliny Jolie i Brada Pitta. Dziewczyna źle reaguje na wzajemne utarczki rodziców. Nieustannie czuje, jak wywierana jest na nią presja wybrania jednej ze stron. Jak podaje magazyn Women's Day Shiloh odmówiła ostatnio wyjścia z mamą i starszą siostrą do Targetu, gdzie spotykają się paparazzi.

Brad Pitt ma romans z wielką gwiazdą? Jennifer Aniston jest załamana

Shiloh niepokoi się tym, jak jej tata będzie się czuł, widząc ją z Angeliną, robiącą coś, czego ona naprawdę nienawidzi. Angie nie powinna być zdziwiona, kiedy córka się jej postawiła. Biedny dzieciak przyciąga więcej uwagi niż pozostała piątka i nie jest tajemnicą, że zawsze była ulubieńcem swojego taty, więc ciąży na niej dodatkowa presja, by „stanąć po jednej ze stron”. Ona chce tylko, żeby przestali grać w gry, i zaczęli zachowywać się jak odpowiedzialni dorośli – informuje osoba z otoczenia aktorów magazynowi Women’s day.

Zobacz wideo Jaki kontakt ma Mikołaj Śmieszek z Dominikiem D'Angelicą? Odpowiedź w Plotkersach

A wy jak sądzicie? Czy eksmałżonkowie dojdą w końcu do porozumienia?