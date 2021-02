Olga Frycz chętnie udziela się w swoich mediach społecznościowych. Aktorka niewiele opowiada o swoim życiu prywatnym, jednak chętnie dzieli się zdjęciami z córką czy też wspomnieniami z wyjazdów. W listopadzie ubiegłego roku Olga Frycz zdecydowała się na sporą metamorfozę, bowiem swoje długie włosy rozjaśniła do wyrazistego blondu. Tym razem aktorka znowu postanowiła zmienić fryzurę, a efektami pochwaliła się w nowym poście na Instagramie.

Córka Olgi Frycz wybrała się do fryzjera. Aktorka zdradziła, po kim odziedziczyła kolor oczu i włosów

Olga Frycz wybrała się do fryzjera. Znów zaskoczyła internautów

Tym razem obeszło się bez relacji z wizyty u fryzjera, a Olga Frycz zdecydowała się postawić fanów przed faktem dokonanym. Zadbała również o to, by zaskoczyć internautów, który z pewnością nie spodziewali się tak radykalnej metamorfozy. Aktorka podjęła decyzję o…ścięciu włosów do ramion. Postawiła także na nowy odcień blondu. Post, w którym pochwaliła się nową fryzurą opatrzyła krótkim, podsumowującym komentarzem:

Mamusiu, wyglądałaś przepięknie jak stąd na koniec świata i jeszcze dalej - powiedziała do mnie moja córeczka kilka dni temu. To był miły komplement muszę przyznać. Dziękuję Marcie Zawiślańskiej za super fryz i kolor. A Tobie Magdalena Wójcicka za zdjęcia - napisała Olga Frycz.

Olga Frycz wybrała się z ojcem i córką na sanki. Przy okazji przypomniała o wyjątkowej licytacji

Olga Frycz zdecydowała się na kolejną metamorfozę. Nową fryzurę aktorki skomentowały także inne gwiazdy

Pod postem posypało się mnóstwo pozytywnych komentarzy, także ze strony innych znanych gwiazd:

Bardzo ładnie - napisała Agata Rubik.

No bosko w tej fryzurce - dodała Magda Steczkowska.

Ślicznie - podsumowała Aleksandra Popławska.

Internauci jednogłośnie przyznali, że nowa fryzura bardzo pasuje aktorce:

Zmiana na ogromny plus! Pięknie.

Bardzo twarzowo i promiennie w tym odcieniu!

Zmiana na lepsze - pisali fani.