Piotr Żyła wykańcza nowy dom: Jeszcze tylko chwilka i gotowy. Fani: Uważaj, bo byłej się spodoba!

Piotr i Justyna Żyła rozwiedli się w 2018 roku. Byli małżonkowie w sądzie podzielili się majątkiem, a dom w Wiśle przypadł Justynie i dzieciom. Niedawno skoczek zamieszkał z nową, dużo młodszą od siebie partnerką, gwiazdą serialu "19+" - Marceliną Ziętek. Para zdecydowała się jednak przeprowadzić. Piotr Żyła buduje nowy dom w ważnym dla niego miejscu.

Piotr Żyła jakiś czas temu rozpoczął budowę domu, w którym zamieszka z Marceliną Ziętek. Skoczek nie porzucił ukochanych gór, a jego nowe lokum znajduje się w Ustroniu, czyli rodzinnej miejscowości. To właśnie tutaj mieszkają oraz prowadzą swój pensjonat jego rodzice. W poniedziałkowy wieczór Piotr Żyła opublikował zdjęcia ukazujące etapy pracy nad jego nowym gniazdem. Na pierwszym z nich stoi na pustych jeszcze fundamentach. Na kolejnej fotce pozuje między świeżo postawiony ścianami, a na najnowszych zdjęciach szczęśliwy pozuje na rusztowaniu z wkrętarką w dłoni. Dom ma już okna i prawie skończony dach.

Jeszcze tylko chwilka i gotowy - napisał skoczek.

W komentarzach znalazło się wiele gratulacji, zdecydowana większość odnosiła się do byłej partnerki Żyły.

Uważaj, bo byłej się spodoba

Powodzenia! Wreszcie spokoju od ex z szacunkiem do ojca swoich dzieci

Teraz tylko czekać na jej komentarz, że dom stawia a dzieci głodne, nieubrane i co tam jeszcze... - pisali internauci.

No cóż... Z tego, co wiemy Justyna Żyła ma gdzie mieszkać, a niedawno pochwaliła się na Instagramie przestronną kuchnią, więc jej były mąż raczej nie ma się o co martwić.

