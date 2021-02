Sylwia Bomba porównała zdjęcie z córką z dziś i sprzed dwóch lat. Fani: To nie jest dobry objaw

Gwiazda programu "Googlebox" opublikowała urocze zdjęcie z córką. Porównała go do zdjęcia sprzed dwóch lat: Znajdź różnicę. Internetowi eksperci postawili diagnozę i zaproponowali, by matka zabrała dziecko do lekarza.

5 Screen Instagram: @sylwiabomba Otwórz galerię Na Gazeta.pl