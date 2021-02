Izabela Janachowska zapozowała w ciekawej kreacji. Internauci są zachwyceni. "Skąd sukienka? Boska!". Wiemy, ile kosztuje

Izabela Janachowska ma słabość do wyszukanych kreacji. W jednym z ostatnich postów na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym dziennikarka wystąpiła w bardzo ciekawej sukience. Nie brak jej modnych w tym roku detali. Sprawdziliśmy, czyj jest ten projekt oraz ile kosztuje.

Izabela Janachowska w modnej sukience. Fani zachwyceni

Gwiazda zapozowała razem z ulubionym przysmakiem, który bez wyrzutów sumienia już wkrótce pojawi się na naszych stołach. Mowa o faworkach i tłustym czwartku, który pomoże smacznie zakończyć karnawał. Choć Janachowska już marzy o ulubionym cheat mealu, wzrok internautów skupił się na jej oryginalnej kreacji. Wszyscy obserwatorzy zgodnie twierdzą, że prezenterka wygląda naprawdę świetnie.

Pięknie wyglądasz.

Świetna kiecka.

Skąd sukienka? Boska! - czytamy pod wpisem Izabeli.

Wszystkim zainteresowanym podpowiadamy, że Janachowska zapozowała w sukience marki "Self Love". Za konkretny model, który zaprezentowała Izabela zapłacimy 1290 złotych. Sukienka wybrana przez gwiazdę łączy w sobie kilka trendów. Pastelowy odcień ładnie podkreślił karnację i pozwolił na wyeksponowanie dodatków. To, co się wrzuca w oczy to bufiaste rękawy, czyli coś, co zobaczymy w nowej kolekcji Isabel Marant. Szerokie rękawy przełamuje obcisły dół, który podkreśla talię. Całość prezentuje się bardzo kobieco!

