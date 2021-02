Ewa Chodakowska zabrała głos w sprawie pytań, które często są kierowane do kobiet bez dzieci. Internauci bezrefleksyjnie pytają, dlaczego W TYM WIEKU jeszcze się nie zdecydowała na założenie rodziny, kiedy to nastąpi i co jest tego powodem - i trwa to od wielu lat. Trenerka odpowiedziała wprost.

Ewa Chodakowska o dzieciach i założeniu rodziny

Ewa Chodakowska wielokrotnie była stawiana przed pytaniami dotyczącymi założenia rodziny, którą w oczach wielu internautów jest dopiero posiadanie dzieci. Nie biorą pod uwagę tego, że taką rodziną można być też bez potomstwa i dociekliwie, mniej lub bardziej subtelnie, pytają: KIEDY? Mimo że ten kontrowersyjny wątek pojawia się w wielu apelach gwiazd - że nie wypada pytać, że za brakiem dzieci mogą stać różne przyczyny - wciąż znajdują się osoby, które nic sobie z tego nie robią.

Być może łatwiej zadawać takie pytania, gdy siedzi się po drugiej stronie ekranu i wydaje się, że znana osoba, która na co dzień mierzy się z hejtem i złośliwościami, jest odporna, bo przecież jako posiadaczka prawie dwumilionowej widowni obserwującej każdy jej ruch na Instagramie, sama pisała się na to, by wchodzić jej z butami w życie. Ewa Chodakowska postanowiła otwarcie powiedzieć, co o tym myśli.

Nie chce nikogo urazić, bo często czytam: EWKA! Pora na dziecko! Małżeństwo bez dzieci to nie rodzina. Hmm... Zaryzykuję i podpiszę to zdjęcie: RODZINA - podpisała zdjęcie z psem i mężem Chodakowska.

Okazuje się, że kwestia posiadania czy nieposiadania dzieci to wybór trenerki i jej partnera. Uspokoiła fanów, że tak, może mieć dzieci.

I nie... Nie trzeba mnie żałować... Mogę mieć dzieci, mój mąż też... Po prostu dzieci nie mamy. Może kiedyś przyjdzie czas... Tymczasem czekam na czas, kiedy ludzie przestaną mówić ludziom, jak mają żyć - zaapelowała.

Podłączamy się pod wypowiedź Ewy i życzymy ciekawskim fanom, którzy być może nie piszą czegoś w złej wierze, o większą refleksję na temat tego, o co pytają.