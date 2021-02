Instagram sprawił, że relacja z naszymi idolami jest naprawdę bliska. Widzimy, co publikują na co dzień, jak wyglądają ich dzieci, a nawet co zjedli na śniadanie. Komentujemy radosne zdjęcia i z niecierpliwością czekamy, czy nasza ulubiona gwiazda odpowie na wiadomość. Niektórzy z internautów przekraczają niekiedy granicę dobrego smaku, co ostatnio mogła poczuć Małgorzata Kożuchowska, kiedy przeczytała wpis na temat ciąży.

Małgorzata Kożuchowska pozuje z synem. Nietaktowny komentarz internauty: Szkoda, że nie ma pani drugiego dziecka. Odpowiedź z klasą

Aktorka zaszła w ciążę w wieku 43 lat. Nigdy nie ukrywała, że marzyła o dziecku, jednak lekarze nie dawali jej większych szans.

Pierwszy pozytywny wynik testu wysłałam mojej pani doktor, a ona poprosiła, żebym to badanie powtórzyła za 48 godzin, bo dopiero wtedy będzie można mieć pewność. Później powiedziała mi, że z medycznego punktu widzenia na zajście w ciążę miałam… 2 proc. szans - powiedziała w wywiadzie dla "Baby by Ann".

Narodziny Jasia były ogromną radością dla Kożuchowskiej. Aktorka coraz chętniej dzieli się z internautami rodzinnymi kadrami. Ostatnio opublikowała zdjęcie w zimowej scenerii.

Miłość - podpisała je krótko.

Pod fotką od razu pojawiły się pełne zachwytu komentarze, jednak jeden z nich wzbudził spore oburzenie.

Ech, szkoda, że nie ma pani jeszcze jednego dziecka, byłaby pani na zdjęciu szczęśliwsza.

Aktorka postanowiła odpowiedzieć na ten wpis.

Sztuką jest umieć docenić to, co się ma i być szczęśliwym.

Wiele gwiazd z pewnością zareagowałoby inaczej, jednak w końcu to Małgorzata Kożuchowska. Zawsze opanowana i z klasą.