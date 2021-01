Kinga Rusin i Marek Kujawa wpłacili 30 tysięcy na WOŚP. "Pokażmy tym, którzy nie wiedzą, do czego Polacy są zdolni"

Kinga Rusin i Marek Kujawa wylecieli na egzotyczne wakacje już w listopadzie. Jako miejsce wypoczynku wybrali małą wyspę na Oceanie Indyjskim. W niedzielę gwiazda opublikowała filmik, na którym przesyła pozytywne wibracje i informuje, że przeznaczyła 30 tysięcy złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. O fakcie informuje w białej sukni i różowym wianku na głowie. W tle przygrywają jej na bębnach lokalni mieszkańcy.

Kinga Rusin i Marek Kujawa przeznaczyli 30 tysięcy złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Niedawno Kinga Rusin opublikowała romantyczne zdjęcie z ukochanym na jachcie i odniosła się do doniesień jednego z portali dotyczących jej rzekomego niekulturalnego zachowania względem rodaków przebywających na wakacjach w tym samym miejscu. Gwiazda oznajmiła, że przebywa na egzotycznej wyspie od listopada, gdzie razem z Markiem Kujawą pracuje zdalnie. Pozdrowiła również wszystkich, sympatycznych Polaków, których spotyka podczas swoich podróży. Dodała, że nie pozdrawia jednak tych, którzy robią jej zdjęcia z ukrycia i sprzedają portalom plotkarskim. Mimo negatywnej sytuacji Rusin nie przestała cieszyć się wakacjami i w niedzielny wieczór opublikowała film, w którym poinformowała o przekazaniu 30. tysięcy złotych na WOŚP.

Dzisiaj jest ten jeden jedyny, wyjątkowy dzień w roku, kiedy Polacy niezależnie od tego, gdzie są na świecie grają dla Orkiestry i z Orkiestrą - powiedziała.

Prezenterka poinformowała, że opowiedziała lokalnym mieszkańcom o akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka. Byli chętni, by się przyłączyć.

Kiedy opowiedziałam lokalnym mieszkańcom o tej niesamowitej inicjatywie, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, powiedzieli, że chcieliby dołożyć swoją małą, muzyczną cegiełkę. Byli zafascynowani tym pomysłem. Są pełni podziwu dla tego, co przez 29 lat udało się w Polsce dzięki Orkiestrze zrobić. Dlatego dzisiaj, specjalnie dla Was, z małej wysepki na Oceanie Indyjskim, trochę dobrych, pozytywnych, lokalnych wibracji - dodała.

Gwiazda zaapelowała również do innych rodaków, by dołożyli swoją cegiełkę i nawiązała do przeciwników akcji.

Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do wpłat. Pobijmy rekord! Pokażmy tym, którzy nie wiedzą, do czego Polacy są zdolni, tym, którzy jeszcze wątpią, albo próbują ten proces zakłócić. - mówiła Rusin.

Poinformowała, że trzyma kciuki za finał i ma nadzieję, że będzie to rekord. Wyszła z kadru, a film przejęli lokalni mieszkańcy grający na bębnach i śpiewający wraz z Markiem Kujawą.

