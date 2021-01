Maciej Musiał ma nową dziewczynę. Paparazzi przyłapali go, gdy odprowadzał ją na dworzec. Nie szczędzili sobie czułości

Maciej Musiał cieszy się ogromną popularnością wśród fanek. Niejedna marzy o randce ze swoim idolem, jednak jak się okazuje, w najbliższym czasie nie ma na to najmniejszych szans. Aktor ma bowiem nową dziewczynę. Paparazzi przyłapali go, gdy odprowadzał ją na Dworzec Centralny w Warszawie. Zakochana para nie szczędziła sobie czułości. Zobaczcie zresztą sami.

Maciej Musiał zakochany? Przyłapano go na randce

Maciej Musiał odprowadził nową dziewczynę na dworzec

Maciej Musiał dość oszczędnie wypowiada się w mediach na temat swojego życia prywatnego. Nie publikuje wspólnych zdjęć ze swoimi wybrankami, toteż zainteresowanie internautów tą sferą życia aktora tylko rośnie. Jakiś czas temu spekulowano o jego związku z Julią Wieniawą, jednak plotki nie miały nic wspólnego z prawdą. Okazało się, że są jedynie przyjaciółmi, a aktorka znalazła szczęście u boku Nikodema Rozbickiego.

Maciej Musiał z nową dziewczyną Plotek Exclusive

Jak się okazuje, Maciej Musiał również znalazł miłość. Aktor ma nową dziewczynę, jednak do tej pory nie wiadomo, kim jest jego wybranka. Mimo że sam zainteresowany nie zaanonsował nowego związku, zrobili to za niego paparazzi, którzy przyłapali go, gdy odprowadzał nową ukochaną na Dworzec Centralny. Para przytulała się i nie mogła oderwać się od siebie aż do odjazdu pociągu. Maciej Musiał okazał się dżentelmenem, bowiem nie pozwolił nosić walizek swojej dziewczynie. Więcej zdjęć z czułego pożegnania aktorka i jego nowej partnerki zobaczycie w naszej galerii.