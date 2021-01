Jakub i Agnieszka Wesołowscy zostali rodzicami Róży w listopadzie 2017 roku. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych i chętnie publikują urocze zdjęcia z udziałem córki. Od kilku lat sukcesywnie unikają jednak pokazywania twarzy dziewczynki, a na wszystkich fotkach, które udostępniają, Róża jest odwrócona tyłem lub pokazuje jedynie profil. Teraz mama dziewczynki pokazała fanom, jak celebruje wolne weekendy z dzieckiem.

Rok temu Agnieszka Wesołowska usunęła się na pewien czas z Instagrama i dała internautom do zrozumienia, że potrzebowała wyciszenia i skupienia się dla najważniejszej dla niej rzeczy, jaką jest rodzina. Poinformowała, że podczas chwili wytchnienia nauczyła się cieszyć z małych rzeczy i zapomniała o pędzie życia. Otworzyła nowy rozdział, który jak widać kontynuuje do dziś. Żona Jakuba Wesołowskiego opublikowała serię zdjęć na InstaStory, na których opowiedziała fanom, dlaczego kocha weekendy. Głównym z powodów jest fakt, że może spędzić całe dwa dni z córką Różą. Pokazała zdjęcie bez makijażu, na którym tuli do siebie dziecko. W tle widać mnóstwo rodzinnych zdjęć. Po spokojnym poranku zabrała dziewczynkę na spacer i wspólnie ulepiły bałwana.

Mam przestrzeń na celebrowanie życia i docenianie momentów - napisała.

Wspomniała również, że w końcu ma czas na drobne przyjemności, jak wyciśnięcie soku z pomarańczy i przyrządzenie pysznego śniadania. Pokazała też spokojne, poranne szykowanie się i suszenie włosów.