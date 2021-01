W 2019 roku Grażyna Torbicka pojawiła się na premierze filmu Pedro Almodóvara "Ból i blask" na Festiwalu w Cannes. Prezenterka zaprezentowała się wtedy na czerwonym dywanie w obłędnej sukni projektu Violi Piekut. Pozornie klasyczna kreacja przyciągała uwagę dzięki prześwitującym rękawom oraz zdobnemu naramiennikowi z aplikacjami. Teraz Grażyna Torbicka zdecydowała się oddać suknię na aukcję WOŚP.

Polki w Cannes. Janoszek i Rubik zachwyciły, ale to Torbicka zaprezentowała się najlepiej

Przypominamy, że Plotek wraz z Gazetą.pl pragnie wesprzeć fundację Jurka Owsiaka, dlatego gramy #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej, w poniedziałek 1 lutego. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Grażyna Torbicka oddała swoją suknię WOŚP

Wiadomość o przekazaniu sukni Grażyny Torbickiej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy dodała projektantka Viola Piekut na swój profil na Instagramie.

Dzielenie się dobrem to dzisiaj najlepsze lekarstwo, jakie posiada świat. Róbmy to zawsze, do końca i jeden dzień dłużej. Na tegoroczną aukcję WOŚP przekazujemy wyjątkową suknię, która powstała dla wyjątkowej kobiety, by towarzyszyć jej w absolutnie wyjątkowych chwilach na czerwonym dywanie w Cannes. Dzisiaj ta suknia czeka na kolejne wyjątkowe serce - napisała Viola Piekut.

Obecnie suknia na aukcji kosztuje 1425 złotych, ale z pewnością kwota ta jeszcze wzrośnie.

Grażyna Torbicka zaznacza, że była to jej wymarzona suknia, a do tego jest "fantastycznie wygodna"! Suknia debiutowała więc w Cannes, a teraz może trafić w nowe ręce, zwycięzcy aukcji na rzecz WOŚP - czytamy w opisie aukcji.

Zwycięzca licytacji będzie mógł odebrać kreację osobiście w warszawskim atelier Violi Piekut.