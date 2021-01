Księżna Kate przekazała fanom ważną wiadomość. Zachwycali się jej naturalnością i słowami

Księżna Kate na oficjalnym koncie Pałacu Kensington na Instagramie przypomniała, że w poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Zdrowia Psychicznego Dzieci. Z tej okazji zabrała głos i poradziła, jak zadbać o właściwy rozwój najmłodszych. Zaprezentowała się w bardzo naturalnym wydaniu.

Księżna Kate przemówiła na Instagramie

Księżna Kate zwróciła się do obywateli w nagraniu opublikowanym na Instagramie. Mówiła o zdrowiu psychicznym dzieci, które jest tak ważne szczególnie teraz, gdy większość musi spędzać czas w domach i jest odizolowana od rówieśników. Zaznaczyła też, jak istotną rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice, którzy mają wpływ na samopoczucie swoich pociech. Poradziła, w jaki sposób można zadbać o ich zdrowie psychiczne.

Tegoroczny Tydzień Zdrowia Psychicznego Dzieci polega na wyrażaniu siebie - na znajdowaniu kreatywnych sposobów dzielenia się przemyśleniami, pomysłami i uczuciami. Czy to poprzez fotografię, sztukę, teatr, muzykę czy poezję - robienie tych rzeczy sprawia, że czujecie się dobrze sami ze sobą - zaczęła wypowiedź.

Kate zaapelowała również o to, by szczególnie teraz skupić się na dzieciach i rozmawiać z nimi o tym, co czują.

Tegoroczny Tydzień Zdrowia Psychicznego Dzieci nigdy nie był tak ważny jak teraz. W zeszłym roku mówiliście mi, jak to było ważne - wielu z nas ma problem z ustaleniem priorytetów. To niezwykle trudny czas dla nas wszystkich, więc proszę, uważajcie i dbajcie o siebie.

Fani zachwycali się stylem i wypowiedzią księżnej Kate

Księżna Kate na nagraniu miała na sobie pikowaną kurtkę i wielką czapkę z puszystym pomponem. Uwagę zwracał również delikatny makijaż - prezentowała się tak, jakby zupełnie nie przygotowywała się do wystąpienia, które obejrzy miliony osób na całym świecie. I chyba właśnie za to kochają ją poddani, którzy byli wdzięczni za jej wypowiedź na Instagramie. Podziękowali za to, co dla nich robi.

Świetna wiadomość, dziękujemy za udostępnienie! Wspaniale jest widzieć księżną w tak swobodnym otoczeniu.

Podoba mi się, że wypowiadasz się na ten temat w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo za zainicjowanie rozmowy.

To tak ważna wiadomość. Dziękuję za twoją służbę i troskę. Potrzebowałam to dzisiaj usłyszeć - pisali pod udostępnionym wideo.

Księżna Kate do tej pory nie nagrywała się na Instagramie. Po raz pierwszy zrobiła ten wyjątek.