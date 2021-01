Brad Pitt po rozstaniu z Angeliną Jolie dość długo był samotny. Przez ten czas media wiązały go z różnymi kobietami. W minionym roku aktor podobno spotykał się z niemiecką modelką z polskimi korzeniami, Nicole Poturalski. Para nigdy oficjalnie nie potwierdziła swojego związku, a w październiku wyszło na jaw, że rzekomo się rozstała. Teraz jednak magazyn "Star" twierdzi, że Nicole Poturalski jest w ciąży, a ojcem dziecka ma być Brad Pitt.

REKLAMA

Rodzice Nicole Poturalski komentują jej związek z Bradem Pittem. Co myślą o nowym partnerze córki?

Zobacz wideo Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli się. Poznajcie historię ich miłości

Nicole Poturalski jest w ciąży z Bradem Pittem?

Magazyn "Star" twierdzi, że ten, kto spotka Nicole Poturalski na niemieckich ulicach, może uznać, że modelka ma "niedokończone sprawy ze swoją wakacyjną miłością".

Widać już pierwsze ciążowe krągłości, które modelka stara się ukrywać. Wygląda na to, że Nicole zaczyna drugi trymestr ciąży, a Brad Pitt niedługo zostanie ojcem - powiedział informator gazety.

Podobno Brad Pitt zaprzecza i twierdzi, że nie ma takiej możliwości, by to on był ojcem dziecka. W końcu Nicole Poturalski wciąż jest żoną Rolanda Mary'ego, więc to on jest ojcem. Gdyby jednak faktycznie okazało się, że dziecko jest jego, to bez żadnych wątpliwości byłby aktywny w roli ojca. "Star" kończy swój artykuł słowami, że dopóki Brad nie dowie się prawdy od Nicole, "nie ma zamiaru panikować, ani nawet o tym myśleć".

Nie jest tajemnicą, że "Star" lubi ubarwiać rzeczywistość, więc jednak mało prawdopodobne jest, by Nicole Poturalski faktycznie spodziewała się dziecka z Bradem Pittem. Niewykluczone jest jednak, że faktycznie jest w ciąży z mężem. Przejrzeliśmy jej zdjęcia na Instagramie i trudno dopatrzyć się jakichkolwiek ciążowych krągłości. Nie pozostaje nam nic innego, jak przyglądać się tej sprawie.