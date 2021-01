Anna Mucha jest kolejną gwiazdą, która wspiera WOŚP. Aktorka postanowiła oddać na licytację gadżet, który pozwolił jej się wcielić w nową rolę w filmie Patryka Vegi. To nakładka na zęby z diastemą.

Przypominamy, że Plotek wraz z Gazetą.pl pragnie wesprzeć fundację Jurka Owsiaka, dlatego gramy #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej, w poniedziałek 1 lutego. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Anna Mucha oddała szczękę na licytację WOŚP

Aktorka pochwaliła się swoją licytacją na Instagramie. Na zdjęciu, które opublikowała, widzimy, że trzyma nakładkę na zęby oprawioną w ramkę.

Gramy! Moje serce jest z Orkiestrą! Moja szczęka także! To wyjątkowy rekwizyt filmowy! Przekazuję do licytowania szczękę z diastemą mojej bohaterki z najnowszego filmu Patryka Vegi. Szczęka, która pomogła mi stworzyć tę postać, nadać jej charakteru i wyjątkowości! Pięknie opakowana w ramkę, eksponat - napisała Anna Mucha.

Na ten moment szczęka Anny Muchy zebrała 102 złote, ale to dopiero początek aukcji. Można się domyślać, że ten nietypowy gadżet spotka się z zainteresowaniem miłośników aktorki. Nakładka jest efektem pracy wielu osób: ortodonty dr Cićkiewicza, zespołu jego techników oraz charakteryzatorki Mai Łukaszewicz. Skusicie się?

