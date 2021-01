Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy razem z Allegro organizuje akcję "Rzeczy od serca". Podobnie jak w poprzednich latach w serwisie można wylicytować między innymi spotkania z gwiazdami, dzieła sztuki czy inne wyjątkowe przedmioty. Oczywiście największym powodzeniem cieszą się te od znanych i lubianych w Polsce muzyków, artystów czy influencerów. Które aukcje WOŚP są warte najwięcej?

Najdroższe aukcje gwiazd na WOŚP

Jak co roku WOŚP zaprosił muzyków, aktorów, sportowców i polityków do orkiestrowych aukcji internetowych. Fundacja poprosiła o przekazanie przedmiotów czy innych atrakcji, które będzie można wylicytować. Kwoty zostaną przekazane na sprzęt i pomoc oddziałom laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Plotek i Gazeta.pl grają z WOŚP! Wylicytuj diadem, w którym Ewa Stoch błyszczała na Gali Mistrzów Sportu

Aukcje WOŚP: Radek Kotarski - Książka "Inaczej" + Ferrari

Radek Koterski to przedsiębiorca i twórca kanału Polimaty w serwisie YouTube. Napisał książkę, w której zebrał i sprawdził na sobie najskuteczniejsze metody organizowania swojej pracy i osiągania wyznaczonych celów. Do aukcji dołączył auto Ferrari F430 F1. Jedna z osób zdecydowała się zapłacić za to ponad 450 tysięcy złotych.

Aukcje WOŚP: Zbigniew Preisner - pomnik Piotra Skrzyneckiego

Zbigniew Preisner po śmierci Piotra Skrzyneckiego w 1997 roku zrobił dwa pomniki - jeden z nich stanął na ulicy Krakowa, z kolei drugi zostawił w swoim ogródku. Teraz zdecydował się oddać go na aukcję i jak widać, całkiem słusznie - kwota z licytacji zalicza się do jednej z najwyższych.

Aukcje WOŚP: Krótki epizod w serialu "BrzydUla 2"

Serial "BrzydUla" po ponad dziesięciu latach ponownie pojawił się na antenie TVP. Wierni fani produkcji mogą nie tylko spędzić czas na planie, ale i pojawić się w jednym z odcinków. Cena aukcji WOŚP sięga już ponad 24 tysięcy złotych.

Aukcje WOŚP: Robert Lewandowski - koszulka Ligi Mistrzów UEFA

Robert Lewandowski na aukcję WOŚP postanowił przekazać swoją historyczną koszulkę, w której wraz z drużyną Bayern Monachium wygrał w Finale Ligi Mistrzów UEFA 2020. Zwycięzca licytacji otrzyma ją wraz z autografem piłkarza.

Aukcje WOŚP: Anna Lewandowska - udział w Camp by Ann

Anna Lewandowska przekazała na licytację WOŚP jedno zaproszenie dla osoby, która będzie chciała wziąć udział w organizowanym przez nią obozie. To prawdziwa gratka dla fanów sportsmenki, którzy chętnie kupują pakiety jej ćwiczeń i przekąski sygnowane jej nazwiskiem. Jeden z nich jest gotowy zapłacić za udział w treningach z Anią aż 25 tysięcy złotych.

Aukcje WOŚP: Iga Świątek - rakieta z French Open

Iga Świątek debiutuje na WOŚP. Tenisistka zdobyła popularność dzięki wygranej podczas międzynarodowych mistrzostw we Francji. Teraz zwycięską rakietę przekazała na licytację. To jedna z sześciu, które towarzyszyły jej na korcie.

Aukcje WOŚP: Artur Barciś - Obraz "Anioły 2020/21"

Artur Barciś może być kojarzony głównie z rolami w polskich filmach i serialach. Przed laty sławę przyniósł mu udział w "Miodowych latach". Okazuje się, że jest także zdolnym malarzem, a swoją twórczością chętnie podzieli się ze zwycięzcą licytacji WOŚP.

Aukcje WOŚP: Kolacja z Alicją Majewską i Andrzejem Piasecznym

Nie tylko materialne rzeczy przekazywane przez gwiazdy są chętnie licytowane na WOŚP. Dobrym przykładem jest kolacja zaproponowana przez Andrzeja Piasecznego i Alicję Majewską. Odbędzie się w terminie uzgodnionym przez obydwie strony i zostanie przygotowana osobiście przez muzyka, w jego domu w Górach Świętokrzyskich.

Joanna Przetakiewicz wspiera WOŚP! Razem z Gazetą.pl przygotowała coś specjalnego

Gazeta.pl i Plotek również chętnie zaangażowały się w pomoc. W ramach projektu #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapraszamy do aukcji, w której do wygrania są: diadem Ewy Bilan-Stoch oraz lunch z Joanną Przetakiewicz, która przekaże zwycięzcy bon o wartości 1000 zł na zakupy w butiku La Mania i La Mania Home.

