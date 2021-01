Anja Rubik przyłączyła się do gwiazd, które wspierają WOŚP. Modelka wrzuciła na swój profil na Instagramie oprawione w antyramy zdjęcia, które są przedmiotem licytacji. W opisie wyjaśniła, dlaczego właśnie te fotografie oddała na licytację WOŚP.

Przypominamy, że Plotek wraz z Gazetą.pl pragnie wesprzeć fundację Jurka Owsiaka, dlatego gramy #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej, w poniedziałek 1 lutego. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Anja Rubik wystawiła swoje nagie zdjęcia na licytację WOŚP

Od lat modelka jest bardzo zaangażowana społecznie i politycznie, dlatego nic dziwnego, że teraz bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jednocześnie pomagając, zwracając uwagę na prawa człowieka i walcząc z patriarchatem. Na licytację wystawiła bowiem zdjęcia zrobione podczas specjalnej sesji dla "Vogue'a" "Siła Kobiet".

Są to najważniejsze i najbardziej osobiste okładki oraz autoportrety w mojej karierze, które powstały podczas sesji okładkowej specjalnego wydania magazynu @vogue.polska , „Siła Kobiet”. Będą to pierwsze wydruki z serii zaledwie pięciu, które powstaną. Na fotografii jestem naga. W systemach patriarchalnych ciało kobiety jest seksualizowane, jest czymś złym i nieprzyzwoitym. Stąd też nagość stała się symbolem kobiecej rewolucji. Obecnie w Polsce odbiera się kobietom prawo reprodukcyjne oraz prawo do decydowania o własnym życiu i o własnym ciele - napisała Anja Rubik na Instagramie.

Anja Rubik wystawiła dwa zdjęcia - jedno w kolorze, drugie czarno-białe. Obecnie pierwsze z nich osiągnęło na licytacji kwotę 7800 złotych, drugie natomiast 7900 złotych.

