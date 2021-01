Julia Wieniawa niedawno ukończyła remont w nowym mieszkaniu, który zresztą relacjonowała fanom na swoim InstaStories. Chętnie pokazuje, jak wyglądają stylowe wnętrza - gdy tylko pojawi się w nich coś nowego, od razu informuje internautów o zmianach w wystroju. Wcale się nie dziwimy - apartament Julki robi wrażenie!

Julia Wieniawa pokazała łazienkę

Julia Wieniawa codziennie raczy fanów ujęciami zrobionymi w jej nowym mieszkaniu. Od kilka miesięcy regularnie przypominała o postępach w remoncie, a teraz wreszcie na jej koncie na Instagramie mogliśmy zobaczyć już w pełni urządzone pomieszczenia. To m.in. stylowa kuchnia, nowoczesny salon czy właśnie łazienka. Teraz jednak widzimy z bliska, jak wygląda bladoróżowe wnętrze. Aktorka pozuje przed wielkim, okrągłym i oświetlonym lustrem. Poniżej widać marmurową umywalkę ze złotymi elementami.

Wieniawa ma różowe kafelki i szafę utrzymaną w podobnym, jasnoróżowym odcieniu. Elementem, który pojawił się teraz we wnętrzu Julki, jest zestaw zawierający pałeczki zapachowe w - a jakże - dobranym kolorystycznie do reszty pojemniku. Jak zapewniła aktorka, mają "pasować do każdego pomieszczenia". Zakup nawet tak małej rzeczy sprawił, że inflencerka musiała się nim podzielić, ale cóż się dziwić - na mieszkanie wydała mnóstwo pieniędzy, a urządzanie go najwyraźniej sprawia jej dużo przyjemności. Koszt zakupu lokum i wyposażenia został oszacowany na około dwa miliony złotych.

